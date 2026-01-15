肯德基停賣原味蛋撻「傳改賣酥皮版」　網友曝口感外型

▲肯德基宣布經典原味蛋撻即將走入歷史 。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

肯德基今日宣布熱賣28年的「經典原味蛋撻」即將走入歷史，引發大批網友崩潰「沒原味真的可以收店了」、「好好經營蛋撻這個副業不好嗎」。不過，也有消息指出，蛋撻只是要更換配方，沒有要停售。有讀者向《ETtoday新聞雲》分享，去年12月就買到試售的新款酥皮版蛋撻。

肯德基今日在臉書發布聲明稿，「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」聲明指出，相關細節將於16日上午11時，透過線上說明會公布。對此，不少網友怒喊「無法接受」，但也有人推測蛋撻是準備要更換新配方。

▲▼讀者分享肯德基試賣新酥皮蛋撻。（圖／讀者提供）

肯德基經典原味葡式蛋撻，主打163層酥脆塔皮搭配香濃奶蛋內餡，口感外酥內嫩。有讀者透露，去年12月18日在高雄鳳山中山餐廳發現試售的「原味蛋撻酥皮版」，強調導入精準控溫技術，並優化撻皮黃金比例，讓撻皮層次更鮮明，打造千層酥脆口感。

根據讀者分享的照片，與原本的相比，新款撻皮變得較薄且螺旋圈狀明顯。讀者也表示，「現在的款式餅皮吃起來比較酥鬆，試賣款口感比較硬脆」，但不影響好吃程度。不過，也有不少吃過新版蛋撻的網友分享「吃過一次⋯難吃」，評價兩極。