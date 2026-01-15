　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯德基停賣原味蛋撻「傳改賣酥皮版」　網友曝口感外型

▲▼肯德基原味蛋撻 。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基宣布經典原味蛋撻即將走入歷史 。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

肯德基今日宣布熱賣28年的「經典原味蛋撻」即將走入歷史，引發大批網友崩潰「沒原味真的可以收店了」、「好好經營蛋撻這個副業不好嗎」。不過，也有消息指出，蛋撻只是要更換配方，沒有要停售。有讀者向《ETtoday新聞雲》分享，去年12月就買到試售的新款酥皮版蛋撻。

肯德基今日在臉書發布聲明稿，「感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。」聲明指出，相關細節將於16日上午11時，透過線上說明會公布。對此，不少網友怒喊「無法接受」，但也有人推測蛋撻是準備要更換新配方。

▲▼讀者分享肯德基試賣新酥皮蛋撻。（圖／讀者提供）

▲▼讀者分享肯德基試賣新酥皮蛋撻。（圖／讀者提供）

▲▼讀者分享肯德基試賣新酥皮蛋撻。（圖／讀者提供）

肯德基經典原味葡式蛋撻，主打163層酥脆塔皮搭配香濃奶蛋內餡，口感外酥內嫩。有讀者透露，去年12月18日在高雄鳳山中山餐廳發現試售的「原味蛋撻酥皮版」，強調導入精準控溫技術，並優化撻皮黃金比例，讓撻皮層次更鮮明，打造千層酥脆口感。

根據讀者分享的照片，與原本的相比，新款撻皮變得較薄且螺旋圈狀明顯。讀者也表示，「現在的款式餅皮吃起來比較酥鬆，試賣款口感比較硬脆」，但不影響好吃程度。不過，也有不少吃過新版蛋撻的網友分享「吃過一次⋯難吃」，評價兩極。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肯德基停賣原味蛋撻「傳改賣酥皮版」　網友曝口感外型

7-11「365杯咖啡優惠」開跑！最低組合42折起　寄杯方案一次看

國民零食「乖乖」推出氣泡雞尾酒！2口味奶油椰子、芭樂清綠茶

麥當勞APP快閃「3夯品買1送1」　大薯、麥克雞塊都有

【廣編】2026台北跑咖新地標！「KA DUO Ｘ 純。點心」聯名店登場　全台首創五角星蛋塔、雪燕窩達克瓦茲與獲獎光影空間一次解鎖

守護孩子外出安全成首要課題！最新民調揭露：家長挑選汽座與推車最在意「國際認證」

仕高利達迎赤馬年「仕氣開局」新年禮盒系列　三款佳釀傳遞開年祝福，為2026轉出新氣象

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

肯德基停賣原味蛋撻「傳改賣酥皮版」　網友曝口感外型

7-11「365杯咖啡優惠」開跑！最低組合42折起　寄杯方案一次看

國民零食「乖乖」推出氣泡雞尾酒！2口味奶油椰子、芭樂清綠茶

麥當勞APP快閃「3夯品買1送1」　大薯、麥克雞塊都有

【廣編】2026台北跑咖新地標！「KA DUO Ｘ 純。點心」聯名店登場　全台首創五角星蛋塔、雪燕窩達克瓦茲與獲獎光影空間一次解鎖

守護孩子外出安全成首要課題！最新民調揭露：家長挑選汽座與推車最在意「國際認證」

仕高利達迎赤馬年「仕氣開局」新年禮盒系列　三款佳釀傳遞開年祝福，為2026轉出新氣象

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅降為15%

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

【擦撞後竟落跑】金門機車路口碰撞！女騎士下車撿東西...然後直接騎走

消費熱門新聞

肯德基停賣原味蛋撻「傳改賣酥皮版」　網友曝口感外型

網友激推「過年前補染」在家就能完成！

超商連續5天「買1送1」懶人包

戰酒黑金龍「馬年限定酒款」迎接2026強勢開局

7-11「咖啡寄杯42折起」優惠懶人包

好市多熟食悄悄上架新品！「芝麻糊小湯圓」期間限定開賣

超商開賣SEVENTEEN聯名「藍色小精靈」

國民零食「乖乖」推出氣泡雞尾酒

Coupang酷澎打造全方位活力補給

7-11推出反派貓「魯斯佛」、小熊維尼周邊

麥當勞APP快閃「3夯品買1送1」　大薯、麥克雞塊都有

21風味館「+1元送雞腿綠茶」　三商炸雞3塊只要100元

2026台北跑咖新地標！「KA DUO Ｘ 純。點心」聯名店登場

等了1個月！麥當勞奶昔明起恢復供應

更多熱門

相關新聞

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

肯德基的蛋撻相當有名，先前他們曾發文宣布，「我們將與蛋撻劃分界線」，結果後來是要推出新品項。稍早肯德基再發聲明稿，先感謝消費者的喜愛，接著提到「現有原味蛋撻將於全台門市售完截止」，經典原味蛋撻將走入歷史。消息一出，再掀討論。

肯德基買蛋撻拿到超詭異「白盒」　業者：調整包裝中

肯德基買蛋撻拿到超詭異「白盒」　業者：調整包裝中

雞腿堡、薯條買1送1！速食會員日優惠　17品項「+10元多1件」

雞腿堡、薯條買1送1！速食會員日優惠　17品項「+10元多1件」

肯德基「6塊雞+2蛋撻」只要299　頂呱呱新春桶現省101元

肯德基「6塊雞+2蛋撻」只要299　頂呱呱新春桶現省101元

在地人7000萬無貸款收肯德基花壇店　1年進帳260萬租金

在地人7000萬無貸款收肯德基花壇店　1年進帳260萬租金

關鍵字：

肯德基蛋撻停售

讀者迴響

熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面