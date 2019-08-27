蔡衍明爆「柯P比較熟國台辦」　柯文哲：膝蓋想也知道不可能

記者陳家祥／台北報導

過去關係匪淺的旺中集團董事長蔡衍明與台北市長柯文哲，近來隔空大打口水戰。26日蔡衍明更爆料，與柯文哲相識是對方主動來接觸，還爆料「國台辦柯文哲絕對比他熟」。對此，柯文哲聞言直呼不可能，「說我比他熟國台辦這一定不可能的」、「膝蓋想也知道」。

至於兩人首次接觸的過程，柯文哲說，第一次認識蔡衍明是過去在2014年競辦幕僚簡余晏帶他去的，「那時候2014我開始選舉的時候，簡余晏說中國時報也是台灣重要媒體，所以要去跟那些大老闆認識，我說好阿，簡余晏就帶我去」；接著柯說，「結果一去人家就說他支持連勝文，我聽一聽鼻子摸摸就回來，就這樣」。

至於有無對蔡衍明說「認識3個月就會愛上你」？柯文哲說，「我說我反正也不是壞人，認識我的話就知道我本性還不錯」。

另外蔡衍明稱對柯文哲失望是從對兩岸一家親道歉開始，柯文哲解釋，這就是綠色和平電台那個「歹勢」事件，坦言至今自己仍覺得很奇怪，「我覺得在語意上，用閩南話獎都沒問題，翻成國語怎麼大家會說是道歉？覺得很奇怪」。

柯文哲說，那原意是說，那時候講說如果這樣聽了不爽，我跟你說「歹勢」，在閩南話這是蠻自然的表示，「後來媒體...，不曉得，這世上常常媒體傳蘭傳去也不知道傳成什麼意思」。



▲柯文哲市立聯合醫院忠孝院區演講暨慈悲關懷社區志工授證。（圖／記者湯興漢攝）