「愛情摩天輪」真的要來了！　韓國瑜：8/30正式對外說明

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜的「愛情摩天輪」政策終於有譜了！他27日在市政會議後受訪時報喜，「30日會正式對外召開愛情摩天輪的說明會，在愛河上面，我們預計架設一個愛情摩天輪」，國內外好幾十家廠商都會來參加。而他自從日前一場「遲到」風波後，今天開市政會議也特別準時，不但提早1分鐘開場，還自嘲「太早開始會不會被罵？」。

▲高市府8月30日將召開愛情摩天輪說明會。（圖／ETtoday示意圖）

韓國瑜日前拜會日本自民黨青年局長、卻大遲到25分鐘，引起外界熱議，從那之後韓國瑜的每個公開行程都特別準時，他24日早上8點準時到災害應變中心開會，還自稱「準時是從小就有的好習慣」；今天召開市政會議時，韓國瑜也特別提早3分鐘到場，會議表訂10點開始，他9點59分就入座，還自我調侃「太早開始會不會被罵？」，讓大家忍不住笑了出來。

▲韓國瑜最近幾場公開行程都相當準時。（圖／記者洪正達攝）

會議結束後，韓國瑜受訪提到日本大倉久和飯店預計在2020年到高雄投資60億、新蓋一個國際級飯店，「上半年來講，我們觀光客在高雄成長大概21%，已經達到了4百多萬的觀光客進來」。另外，曾讓韓國瑜暴怒連問5次「我什麼時候說過動工？」的愛情摩天輪，也終於傳來好消息。

「8月30號，大家猶抱琵琶半遮面，千呼萬喚始出來。我們愛情摩天輪的說明會，這個月的月底會正式對外面說明」，韓國瑜表示，預計在愛河上面架設一個愛情摩天輪，有好幾十家國內外廠商都會來參加，希望在觀光業低迷的時候大力推動觀光。高雄經發局副局長高鎮遠也表示，已經邀請美國、英國、法國、台灣等多家企業參加。另外，由於興建地點的腹地不能太小，屆時會聽取各方的意見，也會邀請都發局等相關部門一起開會。

▲韓國瑜今特別提早開會。（圖／記者洪正達攝）