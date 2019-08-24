韓國瑜8點坐鎮防災會議！被讚「準時」秒答：我從小就有這個好習慣

地方中心／高雄報導

白鹿颱風來襲，高屏地區都列入颱風陸上警戒範圍，高雄23日晚間11點成立災害應變中心一級開設，高雄市長韓國瑜也在24日早上8點坐鎮、親自召開防災會議。近來常與韓國瑜隔空交火的行政院長蘇貞昌，也在會議中突然和韓國瑜連線，關心高雄防災準備的狀況！

▲蘇貞昌突然和韓國瑜連線。（圖／記者洪正達攝）



韓國瑜24日一早準時現身防災會議，由於他日前才在會見日本自民黨青年局長時，遲到25分鐘，引發外界熱議；這次被媒體調侃「市長今天超準時喔！」，韓國瑜回答「我從小就有這個好習慣」，讓在場人都忍不住會心一笑。

▲韓國瑜一早坐鎮防災應變中心。（圖／記者洪正達攝）

防災會議上，包含桃源區、那瑪夏區等雨量較大的山區，都透過這場視訊會議，向韓國瑜回報當地狀況，但或許是太早起、體力不支，韓國瑜聽著聽著、竟直接打斷「滴滴答答的事情就不用再報告了」，要求直接報告有沒有「特殊狀況」，幸好目前高雄風雨不大，仍未傳出災情。

會議接近尾聲時，行政院長蘇貞昌也突然和韓國瑜連線，了解高雄災情準備的狀況，韓國瑜會後被問到，會不會覺得蘇貞昌特別關心高雄，此舉飄出「政治味」？韓國瑜表示，沒想到蘇院長會來電，但自己從頭到尾都「抬頭挺胸、正眼看他」，也暗酸了一句「蘇院長可能在專心看他的公文」，但不管怎樣，顯示行政院對這些颱風侵襲的縣市是關心的，這樣非常好，「跟政黨意識形態一點關係都沒有」。