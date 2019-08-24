　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜8點坐鎮防災會議！被讚「準時」秒答：我從小就有這個好習慣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

地方中心／高雄報導

白鹿颱風來襲，高屏地區都列入颱風陸上警戒範圍，高雄23日晚間11點成立災害應變中心一級開設，高雄市長韓國瑜也在24日早上8點坐鎮、親自召開防災會議。近來常與韓國瑜隔空交火的行政院長蘇貞昌，也在會議中突然和韓國瑜連線，關心高雄防災準備的狀況！

▲▼蘇貞昌突然和韓國瑜連線。（圖／記者洪正達攝）

▲蘇貞昌突然和韓國瑜連線。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜24日一早準時現身防災會議，由於他日前才在會見日本自民黨青年局長時，遲到25分鐘，引發外界熱議；這次被媒體調侃「市長今天超準時喔！」，韓國瑜回答「我從小就有這個好習慣」，讓在場人都忍不住會心一笑。

▲▼韓國瑜坐鎮高雄防災應變中心（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜一早坐鎮防災應變中心。（圖／記者洪正達攝）

防災會議上，包含桃源區、那瑪夏區等雨量較大的山區，都透過這場視訊會議，向韓國瑜回報當地狀況，但或許是太早起、體力不支，韓國瑜聽著聽著、竟直接打斷「滴滴答答的事情就不用再報告了」，要求直接報告有沒有「特殊狀況」，幸好目前高雄風雨不大，仍未傳出災情。

會議接近尾聲時，行政院長蘇貞昌也突然和韓國瑜連線，了解高雄災情準備的狀況，韓國瑜會後被問到，會不會覺得蘇貞昌特別關心高雄，此舉飄出「政治味」？韓國瑜表示，沒想到蘇院長會來電，但自己從頭到尾都「抬頭挺胸、正眼看他」，也暗酸了一句「蘇院長可能在專心看他的公文」，但不管怎樣，顯示行政院對這些颱風侵襲的縣市是關心的，這樣非常好，「跟政黨意識形態一點關係都沒有」。

ET快訊
蘇貞昌call out抽查！3分鐘韓國瑜接了喊「這3字」　澎
幕後／蔡英文向司機喊「停車」　給隨扈2命令...她要下車見馬
西半部午後風雨狂襲！「胖白鹿」暴風圈觸陸豪雨即刻炸花東

關鍵字：高雄市長,韓國瑜,蘇貞昌,白鹿,颱風,防災會議

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

軍公教年改部分違憲　國民黨遺憾：重返執政將溫和改革

蘇貞昌財產11年增加2245萬：我守本分做一個小國民

快訊／柯文哲要看「小英成績單」 蘇貞昌：我們做的越來越被看到

郭台銘批反併吞消費選舉　蘇貞昌：總統護主權符合全民期待

韓國瑜8點坐鎮防災會議！被讚「準時」秒答：我從小就有這個好習慣

快訊／蘇貞昌call out抽查！三分鐘韓國瑜接電話大喊　澎湖賴峰偉「打不通」

韓國瑜嗆「御用大法官」成選舉機器　蘇貞昌：多數是馬英九任用

國民黨2020若敗選　柯文哲點名吳敦義是最大戰犯

韓國瑜8點「準時」坐鎮應變中心：我從小就有這個好習慣

快訊／隨堂考縣市首長！蘇貞昌坐鎮應變中心 call out 韓國瑜

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

因「簽牌沒中」棄養4個月小貓 阿伯狠丟籠走人：什麼貓來富！

呂珍九片場過生日　IU親自買「鯊魚寶寶蛋糕」

蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「謝謝總統」

軍公教年改部分違憲　國民黨遺憾：重返執政將溫和改革

蘇貞昌財產11年增加2245萬：我守本分做一個小國民

快訊／柯文哲要看「小英成績單」 蘇貞昌：我們做的越來越被看到

郭台銘批反併吞消費選舉　蘇貞昌：總統護主權符合全民期待

韓國瑜8點坐鎮防災會議！被讚「準時」秒答：我從小就有這個好習慣

快訊／蘇貞昌call out抽查！三分鐘韓國瑜接電話大喊　澎湖賴峰偉「打不通」

韓國瑜嗆「御用大法官」成選舉機器　蘇貞昌：多數是馬英九任用

國民黨2020若敗選　柯文哲點名吳敦義是最大戰犯

韓國瑜8點「準時」坐鎮應變中心：我從小就有這個好習慣

快訊／隨堂考縣市首長！蘇貞昌坐鎮應變中心 call out 韓國瑜

「胖白鹿」挾豪雨彈炸花東！氣象局10：30曝光最新動態

堅持翻包檢查！上海迪士尼「強硬作風」遭炮轟　網怒：這侵犯隱私

軍公教年改部分違憲　國民黨遺憾：重返執政將溫和改革

蘇貞昌財產11年增加2245萬：我守本分做一個小國民

《我們不能是朋友》中肯6金句！「委曲求全的愛不是愛」突破4角戀糾結盲點

林子偉連3場安打！相隔13場再開轟

桃園貨車失控衝撞路邊車輛 ！6環保志工遭撞　3命危、1人卡進車底

為保護日本農業地位…美日貿易協議連談3天！　日經濟大臣：有重大進展

「白鹿」緊逼東南部！　24日陸、海、空交通異動懶人包

快訊／柯文哲要看「小英成績單」 蘇貞昌：我們做的越來越被看到

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

幕後／蔡英文給隨扈2命令.....

柯P：戰略要贏總統大選「我去選..

私菸10009只取一條　悲情吳..

他曝郭台銘「這6個動作」：10..

幕後／韓國瑜美商演說　外商代表..

韓國瑜準時坐鎮：我從小就有這個..

即／台北未列警戒！市府說明了

柯文哲看香港示威：10/1日前..

蔡英文向軍公教致謝致歉：風雨會..

「特勤郭雪芙」買100條私菸列..

柯文哲自爆不選總統的2個條件

蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手..

快訊／蘇貞昌call out！..

邱彰信兔兔貼圖感謝國安訂920..

更多熱門

相關新聞

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

今年第11號颱風白鹿，暴風圈預估上午7時左右會接觸到東南部和恆春半島的陸地，氣象局提醒民眾，過去幾個小時，颱風移動速度稍微變慢，所帶來的雨勢和風勢千萬不能大意。行政院長蘇貞昌24日一早八點視察中央災害應變中心，現場突然call out六停班課縣市首長，高雄市長韓國瑜三分鐘以後才接通電話大喊「院長好」，不過，國民黨澎湖縣長賴峰偉卻是怎麼打都打不通。

韓國瑜嗆「御用大法官」成選舉機器　蘇貞昌：多數是馬英九任用

韓國瑜準時坐鎮：我從小就有這個好習慣

白鹿暴風圈觸陸！豪雨彈炸花東　

隨堂考縣市首長！蘇貞昌坐鎮應變中心 call out 韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「20190823」超罕見　網喊長知識

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

路撿手機！妹子請客報答…神展開

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死馬路…

缺角白鹿午後登陸！1天跑過台灣尾

超大豪雨來了！白鹿增強暴風圈更肥

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

愛女被施暴流血　焦恩俊探班喊：打慘一點

停車神遇「他躺在地上」　萬人笑到肚痛

海鷗叼走吉娃娃　1月後丟下1隻腿

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面