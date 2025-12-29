韓國和台灣啦啦隊差在哪？　網點出最大差異：車尾燈都看不到

▲李多慧人氣超高。（資料照／記者莊喬迪攝）

記者曾筠淇／綜合報導

幾年前，台灣的啦啦隊女孩非常受歡迎，但就有一名網友發文表示，不知為何，自從有韓籍成員加入，本土啦啦隊的聲勢就和以往有一定的落差了，他同時也想知道，李多慧算不算是啦啦隊的清流？貼文曝光後，引起網友討論。

台灣啦啦隊聲勢似乎不如以往

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台女跌落神壇是從李多慧進來開始嗎」，提到幾年前，很多人都不斷誇讚林襄、粿粿、峮峮真香，但不知為何，自從李多慧來台，就有些台灣啦啦隊成員被爆出醜聞。

原PO舉例，像是有啦啦隊女孩被人夫包養、被已婚富商包養、劈腿事件等，而這些事情，幾乎沒看到有人為她們講話。與此同時，他也好奇拋問，李多慧算不算是啦啦隊中的清流？

▲網友大讚韓籍啦啦隊成員很敬業。（資料照／記者黃克翔攝）

韓國和台灣啦啦隊差在哪？ 網讚李多慧敬業

貼文曝光後，就有網友表示，「好像真有這個感覺」、「你這分析好像有點道理」、「跳舞、親民等級差太多」、「敬業度先海放一波」、「沒有敬業精神被打爛很正常吧」、「專業跟態度差超多」、「是，敬業精神差超多」、「光敬業程度連車尾燈都看不到」。

還有網友回應，「李多慧真的很會」、「多慧真的太強，形象真的太好」、「李多慧在台灣都紅多久了，現在才26歲」、「多慧賺的每毛錢都是她應得的」、「李多慧真的清流」、「李多慧一上台跳就知道實力差在哪了」、「李多慧的笑容跟肢體真的很棒」、「李是啦啦隊讓人改觀的領導者」。