因被灌高粱攻頂玉山失敗…世界頂尖登山好手金未坤：比聖母峰還難！

▲世界頂尖登山好手金未坤，28日再度挑戰玉山攻頂成功。（圖／日管處提供）

記者白珈陽／南投報導

為2020脊梁山脈旅遊年暖身，來自韓國的頂尖登山好手金未坤，28日受日管處及歐都納體育用品公司之邀，來台挑戰台灣最高峰─玉山，直呼「比聖母峰還難！」，金未坤說，上次挑戰玉山失敗的原因，竟是前一晚被灌了太多高粱，隔天不勝酒力，這次重新挑戰玉山，在準備齊全的狀態下，與台韓登山好手聯合順利完成高難度的單日玉山挑戰。

金未坤於2018年完成全球14座8000米巨峰壯舉（全球僅41位完成），且全世界破8000米的高山就只有14座，這次率領韓國道路公社攀登隊來台體驗台灣山脈與小鎮之美，於28日順利完成單攻玉山後，選擇風光明媚的日月潭作為下山後體驗台灣的第一站，並參訪日月潭特色遊學中心及向山遊客中心。

▲▼金未坤（中）29日拜訪日管處，與同行登山夥伴合影。（圖／民眾提供）

金未坤29日拜訪日管處，並表示這次4天3夜行程串聯台灣都市、高山、湖泊、小鎮，領略多元文化，深感台灣的安全方便，且處處令人驚豔。

日管處處長洪維新表示，觀光局訂定2019小鎮漫遊年，2020為脊梁山脈旅遊年，日月潭在地理上位於台灣中心，無論是向北太魯閣國家公園的合歡山群，向南玉山國家公園的玉山群峰，都非常適合選擇以日月潭為中繼站，作為行前補給站或事後休憩站，而日月潭周邊也有水社大山、貓囒山、頭社後尖山3座各具特色的中低海拔山岳步道。未來也將針對國內外旅客設計套裝行程，並結合日月潭的泳渡、自行車、馬拉松、SUP、步道等活動及原住民文化，推出更多樣化的組合遊程，讓遊客對日月潭之美有更深度的體驗。

