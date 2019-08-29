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世界最難搶孤開戰！疊羅漢爬15米高牛油弧柱　倒掛上弧棚搶鋸36米高順風旗

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▲▼頭城搶孤開戰，選手疊羅漢爬15米高牛油弧柱，「倒掛金勾」後，搶鋸順風旗，拿40萬元獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼頭城搶孤開戰，選手疊羅漢爬15米高牛油弧柱，「倒掛金勾」後，搶鋸順風旗，拿40萬元獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

刺激精彩頭城搶弧鬼門關開戰！15米高弧柱都是牛油，選手怎麼爬？還要「倒掛金勾」翻身才能上弧棚「翻不過去、掉下來很危險的！」，上弧棚後，還要去搶鋸弧棚上離地36公尺高13支弧棧頂順風旗，選手們展身手是有回報的，除了至少可搶奪40萬元獎金，也可保佑整年平安順利有錢財。

▲▼頭城搶孤開戰，選手疊羅漢爬15米高牛油弧柱，「倒掛金勾」後，搶鋸順風旗，拿40萬元獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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▲▼頭城搶孤開戰，選手疊羅漢爬15米高牛油弧柱，「倒掛金勾」後，搶鋸順風旗，拿40萬元獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼頭城搶孤開戰，選手疊羅漢爬15米高牛油弧柱，「倒掛金勾」後，搶鋸順風旗，拿40萬元獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼頭城搶孤開戰，選手疊羅漢爬15米高牛油弧柱，「倒掛金勾」後，搶鋸順風旗，拿40萬元獎金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

辦3年停1年的宜蘭鬼月民俗重頭戲頭城搶孤，2019活動最高潮的搶孤，29日晚鬼門關之際開戰，搶弧前，先登場是爬總高20公尺飯棧，第1名獎金5萬元，頭城中元祭典協會另為鼓勵選手參與，在10分鐘內爬上飯棧，也獲加碼的1台32吋液晶電。

▲▼頭城搶孤飯棧先開戰，滿滿人潮觀戰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲頭城搶孤飯棧先開戰，滿滿人潮觀戰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼頭城搶孤飯棧先開戰，滿滿人潮觀戰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼頭城搶孤飯棧先開戰，滿滿人潮觀戰。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

爬飯棧之後，標榜世界「最難」的搶孤上場，12支隊伍（每隊5人，其中一隊印尼籍），選手們以疊羅漢方式，攀爬16支塗滿厚厚牛油，高15公尺的孤柱，疊羅漢最上頭的「頭手」，也要負責用爬繩刮掉弧柱的牛油，再奮力手腳並用的往上攀爬，到弧棚下方時，選手還要施出「倒掛金勾」的絕伎，技巧性的翻身上弧棚。

倒掛金勾上孤棚的第1名選手，轉動祭拜的豬頭，獨得大會的15萬元獎金，而選手上孤棚後，1人只能攀爬2支孤棧，並鋸下離地36公尺高13支弧棧頂順風旗，每面順風旗獎金5萬元，第1名的選手可獲25萬元大會獎金及各里提供的加碼獎金。

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