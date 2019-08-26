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「想離天堂媽媽近一點」8歲弟堅守4年前約定「帶遺照登玉山」…爸爸秒淚崩

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記者鄒鎮宇／宜蘭報導

宜蘭一名8歲男童鄒澤綱為了完成與母親生前的約定，與爸爸一起攀爬玉山，雖然途中發生高山症，但他還是克服困難登上山頂，開心地與媽媽的遺照合照，「玉山離天堂可近一點，我上山去，可離媽媽更近！可再夢見媽媽」，而鄒澤綱的爸爸鄒品為也淚崩表示，會帶著兒子爬山，是希望他「永遠不要忘記他媽媽」。

鄒澤綱的媽媽張嵐綺2015年時曾對兒子說故事，告知玉山是台灣的最高峰，但她的腳曾開過刀，無法跟對方登上山頂，這才與鄒澤綱許下約定，「媽媽腳力不行，那兒子你幫我爬，帶信物上去！」豈料，2年後張嵐綺卻因病去世，留下鄒澤綱、弟弟與爸爸鄒品為3人相依為命。

▲▼8歲男童鄒澤綱帶母親遺照攻頂玉山，離天堂近點就是想再夢見媽媽。（圖／鄒品為提供，下同）

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▲▼8歲鄒澤綱帶母親遺照與爸爸鄒品為等人登玉山，離天堂近點就是想再夢見媽媽。（圖／鄒品為提供，下同）

▲▼8歲鄒澤綱帶母親遺照與爸爸鄒品為等人登玉山，離天堂近點就是想再夢見媽媽。（圖／鄒品為提供，下同）

6歲的鄒澤綱在媽媽去世後非常傷心，看著爸爸跟弟弟都多次夢到媽媽，自己卻僅在對方過世隔日夢過一次，這才下定決心要實現當初跟媽媽的約定，開始多次向爸爸提出登上玉山的要求，「玉山離天堂可近一點，我上山去，可離媽媽更近！可再夢見媽媽」。

直到今年8月，鄒品為終於抽中登玉山的籤，這才以拍照、錄影記錄兒子紀念性的一刻；攀登時除了體力、精神上的消耗外，鄒澤綱還出現高山症的症狀，但鄒品為細心地幫對方保暖、按摩及補充能量，才慢慢讓症狀退去，並於19日早上8時30分成功登上海拔3952公尺的玉山頂。

▲▼ 「想離天堂媽媽近一點」8歲弟堅守4年前約定「帶遺照登玉山」…爸爸秒淚崩。（圖／東森新聞）

▲▼ 鄒品為談到帶著兒子爬山的原因時瞬間哽咽。（圖／東森新聞）

▲▼ 「想離天堂媽媽近一點」8歲弟堅守4年前約定「帶遺照登玉山」…爸爸秒淚崩。（圖／東森新聞）

「媽媽，我來了，您好嗎…」，鄒澤綱在山頂語母親的遺照合照，並把山當作媽媽，細細地對著空中說話，彷彿逝去的母親真的就在身邊一樣，這也是他與媽媽分開591天後，第一次感覺與媽媽這麼近。

「永遠不要忘記他媽媽」，鄒品為談到帶著兒子登上玉山的初衷，瞬間哽咽表示，「我們非常想她，我們才會去爬這座山，我們到現在都沒有忘記她」，除了完成兒子與愛妻的約定，也是想藉著爬山教導對方要堅持、不能輕言放棄人生。

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關鍵字：鄒澤綱,母親遺照,玉山

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