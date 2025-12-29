　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

常買到陸製！他驚見「1萬用神物」也有台灣製　大票人推：真的棒

凡士林。（圖／記者林妤柔攝）

▲原PO大推台灣製的凡士林。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

冬天乾裂季來了，不少人會擦凡士林來滋潤肌膚！一名網友驚喜發現，原來農會也有出「台灣製造的凡士林」，一瓶只要49元，讓他狂讚「台灣有農會真的好讚，冬季的好幫手！」貼文曝光後掀起熱議，網友大呼：「終於有不是中國製的凡士林了」、「沒想到台灣竟然有產凡士林」。

一名網友在Threads表示，市售的凡士林很多都是中國製造，最近意外發現屏東縣南州地區農會有出產「台灣製造」的凡士林，而且一瓶只要49元，讓他大讚「台灣有農會真的好讚，冬季的好幫手！」

網喊：支持MIT凡士林

底下網友熱議，「太感謝你的分享，最近也是在看凡士林，去美妝店看...小罐都是中國製，大罐的是美國製，但對我來說真的太大罐，有台灣製真棒」、「支持台灣製」、「太慢看到了QQ，今天才補了兩大瓶美國製的凡士林」、「沒想到台灣竟然有產凡士林，確實現在超市買到都是中國產地，真的很無奈」、「被你一講，我才知道是中國製造的，以後只買農會出的」。

也有網友分享，「我之前去宜蘭冬山鄉農會，買過柚香精油凡士林」、「百雀羚也是台灣製造，便宜好用護手霜」。

凡士林4大禁忌別踩雷

由於凡士林可當作日常急救護理，或是美容護膚，可說家家戶戶必買的神物。郭綜合醫院藥劑科副主任陳佳玲指出，凡士林核心功能是「封閉性保濕」，能在皮膚表面形成一層保護膜，鎖住水分並隔絕外界髒空氣與細菌。

不過陳佳玲提醒4大使用禁忌，剛燙傷時，千萬不可用凡士林，就怕封住熱氣，會導致燙傷加重；大油肌或易長痘痘者慎用，若堵塞臉部毛孔，導致粉刺或痘痘惡化；不要與乳膠保險套並用，會腐蝕乳膠，導致保險套破裂；最後要注意「不補水只鎖水」的狀況，如果在極度乾燥的皮膚上單擦凡士林效果有限，建議先拍化妝水或乳液補水後，再擦凡士林鎖水才對。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

【泰格與雪兒】舒適牌情侶

農會台灣製造凡士林MIT中國製

