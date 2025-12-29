常買到陸製！他驚見「1萬用神物」也有台灣製　大票人推：真的棒

▲原PO大推台灣製的凡士林。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

冬天乾裂季來了，不少人會擦凡士林來滋潤肌膚！一名網友驚喜發現，原來農會也有出「台灣製造的凡士林」，一瓶只要49元，讓他狂讚「台灣有農會真的好讚，冬季的好幫手！」貼文曝光後掀起熱議，網友大呼：「終於有不是中國製的凡士林了」、「沒想到台灣竟然有產凡士林」。

一名網友在Threads表示，市售的凡士林很多都是中國製造，最近意外發現屏東縣南州地區農會有出產「台灣製造」的凡士林，而且一瓶只要49元，讓他大讚「台灣有農會真的好讚，冬季的好幫手！」

網喊：支持MIT凡士林

底下網友熱議，「太感謝你的分享，最近也是在看凡士林，去美妝店看...小罐都是中國製，大罐的是美國製，但對我來說真的太大罐，有台灣製真棒」、「支持台灣製」、「太慢看到了QQ，今天才補了兩大瓶美國製的凡士林」、「沒想到台灣竟然有產凡士林，確實現在超市買到都是中國產地，真的很無奈」、「被你一講，我才知道是中國製造的，以後只買農會出的」。

也有網友分享，「我之前去宜蘭冬山鄉農會，買過柚香精油凡士林」、「百雀羚也是台灣製造，便宜好用護手霜」。

凡士林4大禁忌別踩雷



由於凡士林可當作日常急救護理，或是美容護膚，可說家家戶戶必買的神物。郭綜合醫院藥劑科副主任陳佳玲指出，凡士林核心功能是「封閉性保濕」，能在皮膚表面形成一層保護膜，鎖住水分並隔絕外界髒空氣與細菌。

不過陳佳玲提醒4大使用禁忌，剛燙傷時，千萬不可用凡士林，就怕封住熱氣，會導致燙傷加重；大油肌或易長痘痘者慎用，若堵塞臉部毛孔，導致粉刺或痘痘惡化；不要與乳膠保險套並用，會腐蝕乳膠，導致保險套破裂；最後要注意「不補水只鎖水」的狀況，如果在極度乾燥的皮膚上單擦凡士林效果有限，建議先拍化妝水或乳液補水後，再擦凡士林鎖水才對。