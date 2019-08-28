溫馨！網友太熱心電話打到快燒掉　罹癌老柚農嚇到不敢接電話

▲▼溫馨！網太熱心電話不斷，罹癌老柚農陳朝根，曾嚇到不敢接電話。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

罹口腔癌老柚農陳朝根，因再度手術無力採收柚子，卻捨不得一年心血白費，加上因沒有銷售管道，透過他侄兒po網想開放讓各界好朋友幫忙，他沒想到網友反應熱烈，電話不斷，嚇得他不敢接電話，加上柚園位處偏僻難找，以至於讓許多人一度以為是假消息。而關切老柚農的宜蘭縣議員黃琤婷等人，28日親自確認一切系金ㄟ。

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64歲老柚農陳朝根，2019年7月初，發現罹患口腔癌開刀，體力較差，但柚園內90棵樹齡超過40年的老欉柚，月底就可豐收！於是在姪子的幫忙下，po文臉書，沒想到網友反應熱烈，電話不斷，一度嚇得他不敢接電話。

陳朝根說，目前，宜蘭沒受到颱風大影響，他柚園柚子品質、產量可說是比往年好。

▲罹癌老柚農陳朝根柚園柚子結實累累。（圖／記者游芳男翻攝）

目前市面柚子的價格，每台斤在25至40元上下，但像陳朝根這樣一袋裝多少柚子，最多一袋可裝40台斤，都只賣300元，換算一台斤不到10元，真的很便宜！陳朝根說：「沒關係，跟網友互動一定要講求信用最重要！」

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