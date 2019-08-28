自己裝柚子一大袋「30斤只要300元」　網熱心瘋傳幫罹癌老柚農

▲▼雖有人要提早買柚子，老柚農陳朝根守信用，堅持8/31才開放採摘柚子。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

網瘋傳「自摘柚子一大袋，能裝儘量裝，通通只300元，請大家幫宜蘭梅花湖旁罹癌老柚農一大忙！」網熱心引起共鳴，因網提供的電話很多人打不通，且柚園位處偏僻難找，事實真假，曾也引發關注。28日一早，很多人就去查證真假，甚至想提前採摘便宜的柚子，但是老柚農堅持守信用，不提前開放！要採的人只有等8月31日（星期六）上午9點準時開放。

請繼續往下閱讀...

因口腔癌再度手術，無力採收的老柚農陳朝根柚園，一棵柚樹平均150顆柚子，柚園內90棵柚樹共約1萬5千顆柚子可供採摘。

▲陳朝根侄子po文請大家幫買柚子，引發熱烈迴響。（圖／記者游芳男翻攝）

中秋佳節將屆，應景的柚子是大家最愛，最近，網瘋傳：「懇請大家幫幫忙，請多多分享，老農陳朝根在宜蘭有種植超過40年以上的柚子園，約有90棵老欉。因口腔癌再度手術無力採收，老人家卻捨不得一年心血白費。因沒有銷售管道，想開放讓各界好朋友幫忙。限定8月31日、9月1日兩天，上午9點到下午4點，開放採果樂。

費用計算方式，老闆會提供30斤米袋，買袋子自行採柚子裝到滿，每個袋子300元（每袋可裝30斤以上、約可裝35顆左右）袋子能裝多少盡量裝就對了，只要裝的下通通可以帶走。且園區內開放無限量享用，可邊採邊吃，小朋友還可以邊爬樹，歡迎攜家帶眷前來一同採果。

老農：陳朝根

電話：0936-457107 （免預約）

果園地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路370號（梅花湖旁）google map可以找到。