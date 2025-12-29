　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疼痛陪走半生！微創置換人工髖關節...讓34歲媽媽重新站穩人生

▲黃贊文建議陳小姐進行「微創正前開髖關節置換手術」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲黃贊文建議陳小姐進行「微創正前開髖關節置換手術」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

34歲的陳小姐，人生大半時間與髖關節疼痛為伍。幼年即因左側髖關節發育不良兩度接受矯正手術，成年後仍反覆出現行走卡頓與運動後疼痛，隨著孩子進入小學、活動增加，疼痛不僅限制行動，也逐漸壓縮她陪伴孩子成長的能量。所幸在接受微創正前開人工髖關節置換手術後，短短兩個月，她重新站穩腳步，也找回對生活的期待。

陳小姐回憶，從幼兒園到小學，左側髖關節已動過兩次截骨矯正手術，外表看似痊癒，實際卻始終不對勁，「走路會卡、跑步會痛，運動後像企鵝一樣一跛一跛的。」為了不缺席孩子的校內活動，她常靠止痛藥硬撐，卻也因此陷入身心俱疲的循環。疼痛讓她愈來愈少出門，也逐漸出現情緒低落，甚至一度擔心自己快撐不下去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）骨科部部長黃贊文指出，陳小姐左側髖關節曾兩度手術，留下長達30公分的疤痕，合併肌肉明顯萎縮與關節退化，已屬末期髖關節炎。考量其年齡、生活需求與肌肉條件，建議採行「微創正前開髖關節置換手術」，並同步轉介身心科共同照護。

手術當天下午，麻醉藥效一退，陳小姐即在醫療團隊陪同下嘗試踩固定式腳踏車。她形容，原本以為會痛，結果卻幾乎沒有疼痛感，「兩隻腳突然一樣長，腳踩在地上的感覺很不真實，好像睡了一覺醒來，人生被重新校正。」那一刻，她忍不住紅了眼眶。

黃贊文說明，髖關節發育不良引發的髖關節炎，好發於40至55歲，女性居多。若在兒童期即診斷，可透過截骨矯正手術促進正常發育；成年初期發現，也可藉此延緩人工關節置換時間，但一旦進入末期，人工髖關節置換仍是主要治療方式。

他指出，長期疼痛患者常伴隨關節僵硬與肌肉萎縮，若採傳統需切開臀部肌群的手術，術後須等待6至8週肌肉癒合，行動限制多、步態不穩，跌倒風險也隨之增加。相較之下，微創正前開手術是從肌肉間隙進入關節，幾乎不破壞肌肉，可有效降低術後疼痛、加快復原速度。

該院人工關節手術亦全面啟動「怡樂適（ERAS）手術加速康復療程」，透過術中腦波監測精準控制麻醉深度，降低術後頭暈、噁心與清醒延遲風險。多數病人在術後當天即可持助行器行走，2至4週內逐步恢復日常活動，不必等待傳統肌肉癒合期。

不過，黃贊文也提醒，若患者骨骼嚴重變形、體內仍留有鋼釘鋼板，或屬病態性肥胖，並非所有人都適合微創正前開手術，仍須由專業醫師完整評估。最重要的是，若出現髖關節疼痛、走路不穩等症狀，應及早就醫，避免延誤治療時機。

▲黃贊文建議陳小姐進行「微創正前開髖關節置換手術」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲左邊髖關節進行「微創正前開髖關節置換手術」後（右圖圓圈處），2隻腳一樣長（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

【跟朋友破冰】在韓國結冰河面上大跳！朋友一加入慘成落湯雞

生活熱門新聞

曹西平猝逝享壽66歲　墨鏡哨子「醜八怪」成絕響

台積電5職缺「文組的天花板」　網曝：比工程師更賺

估跌破7℃！　入冬最強冷空氣將凍3天

「客人訂位4大1小」不要兒童椅　店員追問傻眼

iPhone嗶進站！北捷刷手機搭車3步驟搞定

喝咖啡、茶算水嗎　營養師揭驚人真相！

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子：快去找

這間店神處理食安問題！全跪：今年最佳公關

變天！　今「雨最大」地區曝

「寒流機率偏高」圖看跨年後跌到10℃

未來4年走大運！「3生肖」2026年起與財神結伴

「國軍後備幹部」群組對話疑曝光！吹捧解放軍、猛酸政府

更強冷氣團濕→乾　2次最低溫點探7℃

快訊／華信、立榮明天馬祖航班全取消　金門航班18:00前停飛

更多熱門

相關新聞

大林慈濟微創二尖瓣夾合術完成

大林慈濟微創二尖瓣夾合術完成

大林慈濟醫院心臟內科成功執行「經導管二尖瓣夾合術」，為一名高齡罕病類澱粉沈著症病人顯著改善心衰竭症狀，重拾生活希望。這項高難度微創手術由心臟內科心功能室主任簡振宇醫師主導，展現醫療團隊在結構性心臟病治療上跨出關鍵一步。

膝蓋積水竟在腿後現形　「貝克氏囊腫」害她上下樓卡又麻

膝蓋積水竟在腿後現形　「貝克氏囊腫」害她上下樓卡又麻

大里仁愛醫院顯微重建　助口腔癌病友重拾自信

大里仁愛醫院顯微重建　助口腔癌病友重拾自信

嘉基髖關節手術突破200例！

嘉基髖關節手術突破200例！

過半50歲以上男人受影響！醫師曝尿不順元兇

過半50歲以上男人受影響！醫師曝尿不順元兇

關鍵字：

微創手術髖關節炎人工關節矯正大里仁愛醫院

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面