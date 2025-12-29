疼痛陪走半生！微創置換人工髖關節...讓34歲媽媽重新站穩人生

▲黃贊文建議陳小姐進行「微創正前開髖關節置換手術」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

34歲的陳小姐，人生大半時間與髖關節疼痛為伍。幼年即因左側髖關節發育不良兩度接受矯正手術，成年後仍反覆出現行走卡頓與運動後疼痛，隨著孩子進入小學、活動增加，疼痛不僅限制行動，也逐漸壓縮她陪伴孩子成長的能量。所幸在接受微創正前開人工髖關節置換手術後，短短兩個月，她重新站穩腳步，也找回對生活的期待。

陳小姐回憶，從幼兒園到小學，左側髖關節已動過兩次截骨矯正手術，外表看似痊癒，實際卻始終不對勁，「走路會卡、跑步會痛，運動後像企鵝一樣一跛一跛的。」為了不缺席孩子的校內活動，她常靠止痛藥硬撐，卻也因此陷入身心俱疲的循環。疼痛讓她愈來愈少出門，也逐漸出現情緒低落，甚至一度擔心自己快撐不下去。

仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）骨科部部長黃贊文指出，陳小姐左側髖關節曾兩度手術，留下長達30公分的疤痕，合併肌肉明顯萎縮與關節退化，已屬末期髖關節炎。考量其年齡、生活需求與肌肉條件，建議採行「微創正前開髖關節置換手術」，並同步轉介身心科共同照護。

手術當天下午，麻醉藥效一退，陳小姐即在醫療團隊陪同下嘗試踩固定式腳踏車。她形容，原本以為會痛，結果卻幾乎沒有疼痛感，「兩隻腳突然一樣長，腳踩在地上的感覺很不真實，好像睡了一覺醒來，人生被重新校正。」那一刻，她忍不住紅了眼眶。

黃贊文說明，髖關節發育不良引發的髖關節炎，好發於40至55歲，女性居多。若在兒童期即診斷，可透過截骨矯正手術促進正常發育；成年初期發現，也可藉此延緩人工關節置換時間，但一旦進入末期，人工髖關節置換仍是主要治療方式。

他指出，長期疼痛患者常伴隨關節僵硬與肌肉萎縮，若採傳統需切開臀部肌群的手術，術後須等待6至8週肌肉癒合，行動限制多、步態不穩，跌倒風險也隨之增加。相較之下，微創正前開手術是從肌肉間隙進入關節，幾乎不破壞肌肉，可有效降低術後疼痛、加快復原速度。

該院人工關節手術亦全面啟動「怡樂適（ERAS）手術加速康復療程」，透過術中腦波監測精準控制麻醉深度，降低術後頭暈、噁心與清醒延遲風險。多數病人在術後當天即可持助行器行走，2至4週內逐步恢復日常活動，不必等待傳統肌肉癒合期。

不過，黃贊文也提醒，若患者骨骼嚴重變形、體內仍留有鋼釘鋼板，或屬病態性肥胖，並非所有人都適合微創正前開手術，仍須由專業醫師完整評估。最重要的是，若出現髖關節疼痛、走路不穩等症狀，應及早就醫，避免延誤治療時機。

▲左邊髖關節進行「微創正前開髖關節置換手術」後（右圖圓圈處），2隻腳一樣長（圖／記者游瓊華翻攝）