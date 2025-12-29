　
    • 　
>
解放軍「一次比一次靠近」是警訊！他曝最慘狀況：僅幾分鐘穿褲子

▲▼ 正義使命2025軍演，極限貼近台灣南部鵝鑾鼻 。（圖／翻攝 東部戰區）

▲解放軍正義使命2025軍演。（圖／翻攝自東部戰區）

記者曾筠淇／綜合報導

解放軍東部戰區今（29日）宣布，自12月29日起在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，演習範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域。網紅Cheap對此表示，總有人自我催眠「阿共才不敢打」，但事實是「阿共越來越近了」，猜猜最後會怎麼樣？

解放軍東部戰區發布「正義使命-2025」聯合演習

解放軍東部戰區今（29）日早上突襲發布「正義使命-2025」聯合演習，「首次」完整公布明30日五大「禁航」座標位置，不但提前預告演習將持續兩天，其中「(北緯)21°58'00" N, (東經)121°40'00" E」座標距離，貼近鵝鑾鼻「直線距離」只有16.7公里，換算大約9海里，徹底打破近年軍演對台空間上「極限抵近」。

Cheap直言：解放軍一次比一次更靠近

Cheap在臉書粉專發文表示，總統賴清德昨天才說，中國因實力不夠，沒有越雷池一步，結果今天中共立刻宣布軍演，意思就是「你說我不敢喝？小二，麻煩給我一桶」。接著他指出，中共現在越來越近了，從2022年裴洛西訪台的越過中線，到現在逼近領海，對於中共一次比一次靠近，這是一大警訊。

▲▼ 正義使命2025對台軍演座標、鵝鑾鼻、貼近本島、九海里 。（圖／記者任以芳製圖，翻攝GOOGLE）

▲解放軍對台軍演座標「極限貼近」鵝鑾鼻，直線大約距離9海里 。（圖／記者任以芳製圖，翻攝自Google地圖）

Cheap接著指出，如果共軍平常就在附近晃晃走走，大家可能會習慣他的存在，甚至還可能會有人製圖嘲諷，但是，當共軍哪天真的要打過來，他們也不必「千里迢迢」渡海，只要把船頭轉向就能開火，換言之，以往可能還有幾小時能準備，但現在他們就在門口，只剩下幾分鐘可以穿褲子了。

Cheap再問：這劇本眼熟嗎

Cheap拋問，這劇本眼熟嗎？當時普丁對烏克蘭就是如此，聲稱是演習、大軍集結很合理，結果後來俄烏戰爭開打。對於共軍的威脅，還有人在自我催眠，說「阿共才不敢打、阿共沒能力啦」，大家猜猜最後會怎麼樣？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他態度就是打我啊笨蛋」、「說我只在門口蹭蹭的都不能信啦」、「笑著笑著就哭了」、「贏了口舌但輸了戰爭，看一下當初烏克蘭也是如此」、「自身加強實力，才是正道」。

12/28 全台詐欺最新數據

TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

【猴子突襲紅牌重機】騎士深坑慘撞摔車骨折　野猴當場死亡

日前副防長：環台軍演有意影響日本

日前副防長：環台軍演有意影響日本

共軍今（29）日宣布展開「正義使命-2025」實彈軍演，對台獨行動與外部干涉勢力發布嚴厲警告。對此，日本前眾議員、前防衛副大臣中山泰秀直言，這絕非單純軍演，而是帶有明確政治意圖及心理訊息的「情報戰」與「認知戰」，在很大程度上，是為了影響日本社會輿論。

LIVE／中共圍台軍演緊貼我領海基線　國防部說明應處作為

LIVE／中共圍台軍演緊貼我領海基線　國防部說明應處作為

解放軍突襲軍演？五區合圍「封控」台獨對外通道

解放軍突襲軍演？五區合圍「封控」台獨對外通道

共軍圍台軍演　國台辦表態：絕非針對廣大台灣同胞

共軍圍台軍演　國台辦表態：絕非針對廣大台灣同胞

圍台軍演「針對台獨」　陸學者：未來軍演可能就在「台灣邊上」

圍台軍演「針對台獨」　陸學者：未來軍演可能就在「台灣邊上」

