快訊／明天國內線航班取消84架次「影響6千人」　國際線正常起降

▲明天國際線航班均正常起降。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者周湘芸／台北報導

中共解放軍明天將針對台灣周遭進行演習，交通部民航局表示，明天國際航路共有11條受影響，各航空公司將自行調整航路，目前4家國籍航空明天國際線航班均表定正常起降。國內線明天則取消金門68架次、馬祖16架次，影響約6千人。

民航局指出，中國民航單位於今天上午7時30分發布飛航公告（NOTAM），明天上午8時至晚間6時在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習（ROCKET FIRING EXERCISE），並禁止航空器進入。

民航局說明，台北飛航情報區（FIR）共有14條國際航路及4條國內航路，此7處臨時危險區涵蓋大多數台北FIR航路，國際線僅東北面往返日本的R595、R583及M750不受影響，其餘在演習期間皆無法使用。

國內線部分，民航局表示，雖本島航線及澎湖、七美、望安、綠島及蘭嶼等離島航線不受影響，但往返金門、馬祖航路遭阻隔，公告時段內的航班將無法飛航。

國際線方面，中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航目前都規劃明日航班正常起降。星宇航空表示，目前航班營運一切正常，為確保飛航安全，將依飛航公告（NOTAM）指引，審慎進行航務規劃及保守簽派，並彈性調整營運安排。

民航局指出，受軍演影響，台北飛航情報區內航路及空域大幅受限，航機可等待空域亦不足，已協調相鄰的飛航情報區航管單位實施流量管制措施，以確保飛航安全。國際線航班預估將有明顯延誤，且軍演結束後仍將有遞延現象，需逐步消化，提醒航空公司預先告知旅客，並於起飛前備載足夠油量因應。

▲軍演影響示意圖。（圖／民航局提供）



民航局指出，依據國際民航組織相關規定，任何影響航路使用的演習活動，最遲應於7日前發布飛航公告，且實務上須先與受影響的飛航情報區進行溝通協調。中國僅在1天前逕自發布公告，已嚴重違反國際規範及飛航慣例；且如此大規模干擾國際航路及區域空域使用作為，實棄飛航安全及廣大民眾權益於不顧，交通部嚴厲譴責此等粗暴及挑釁作為。

根據民航局統計，明天上午8時至晚間6時，表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；國內線金門、馬祖等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次；另外，航空公司考量明天一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6千人。

民航局指出，為確保空中交通安全，對於國際航班離到場及過境，將使用航管引導方式避開危險區或發布替代航路以因應；航管單位並將視明天演習實際狀況，適時啟動「流量管制」；國內金門馬祖因航路完全受阻，已協調航空公司於演習結束後以加班機因應。

民航局表示，交通部長陳世凱今天已指示民航局，務必與國軍及相關單位緊密合作，即時掌握空域動態，另已要求各航空公司，若航班有取消或延誤情形，務必透過簡訊、官方網站或App主動通知旅客，呼籲明天搭機的旅客，出發前務必先查詢航空公司官網或App確認最新航班動態。