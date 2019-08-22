華聞快遞／大灣區5G產業聯盟在香港成立　推動粵港澳跨產業合作

▲粵港澳大灣區。（圖／CFP）

《香港》大灣區5G產業聯盟在香港成立 推動粵港澳跨產業合作

粵港澳電訊機構21日在香港成立「大灣區5G產業聯盟」（聯盟），加強三地高新技術企業緊密合作，推進產業協同發展，並促進粵港澳大灣區智慧城市群的創新發展，打造國際科技創新中心。聯盟由中國移動香港、中國移動廣東、澳門電訊和廣東省通訊行業協會倡導成立，創會會員超過100間來自大灣區的公司，並聯同學界、政界等共建5G產業生態。（中新社）

《四川》全球首部官修《大熊貓圖誌》問世

四川省地方志工作辦公室指出，日前出版的全球首部以大熊貓為記述對象的官修圖誌《大熊貓圖誌》（中英文版）於21日正式問世。（中新社）

《北京》第26屆北京國際圖書博覽會開幕

第26屆北京國際圖書博覽會暨第17屆北京國際圖書節21日在京開幕，吸引95個海外國家和地區參展，其中「一帶一路」沿線國家30個，羅馬尼亞擔任主賓國﹔海內外參展商達2600余家，展示中外精品圖書30多萬種。（新華社）

《重慶》重慶860個項目獲國家自然科學基金資助4.24億元

重慶市科技局指出，國家自然科學基金委員會近日發布2019年度國家自然科學基金項目評審結果，重慶市24家單位的860個項目獲立項資助，直接資助經費4.24億元（人民幣）。（新華網）

▼重慶市。（圖／CFP）

《山西》山西：高校畢業生可享多項就業服務

山西省人社廳指出，從8月21日開始至9月20日，山西省各級公共就業和人才服務機構將集中開展2019年山西省高校畢業生就業服務行動，為離校未就業的高校畢業生提供職業介紹、就業創業諮詢、人事檔案管理、提供見習機會等多項幫助。（中新社）

《福建》榕台青年夏令營：台灣師生刷新「福州印象」

作為第七屆海峽青年節系列活動之一，第十六屆榕台青年夏令營20日在福州開營。台灣新竹高中、竹北高中及馬祖高中和福州金山中學推舉的85名學生參加，其中台灣青年49人。兩岸青年學生將參觀動漫創意園、福州大學、鄉村、生態公園、城市綜合體、三坊七巷等，通過聯歡會、趣味運動賽、體驗軟木畫製作工藝等增進了解。（中新社）

《青海》中國陸港口岸城市聯盟正式成立

中國陸港口岸城市聯盟21日在青海省格爾木市正式成立。格爾木市委副書記、市長汪山泉介紹，近年來，格爾木市積極融入國家「一帶一路」建設，京藏、青新、格敦三條幹線公路在此交匯；青藏鐵路穿城而過，格敦、格庫鐵路加快建設；全省南向通道國際鐵海聯運班列在格爾木首發，格爾木至俄羅斯彼爾姆中歐班列成功開行等，都標誌著格爾木綜合交通樞紐功能逐步顯現。（中新社）

《上海》首批上海自貿試驗區臨港新片區營業執照誕生

中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管委會20日正式揭牌，成為中國實施更高層次對外開放的新高地與支點。當天，13家企業獲頒最新營業執照。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）