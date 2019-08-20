華聞快遞／華為：反對美國將另外46家附屬公司加入「實體清單」

▲華為。（圖／達志影像／美聯社）

《廣東》華為：反對美國將另外46家附屬公司加入「實體清單」

美國商務部19日晚間宣布計畫對華為的臨時採購許可證延長90天，並決定將會把46家華為附屬公司加入「實體清單」。目前在「實體清單」中已經有超過100家華為分公司。（中新社）

《福建》上月福州新房價格環比漲0.5%

大陸國家統計局近日發布的7月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據顯示，7月福州新房價格環比上漲0.5%，二手房價格環比持平。（中新社）

《北京》央行降低貸款利率出大招 今後貸款更容易了

央行17日發布「2019第15號公告」，公告稱，為深化利率市場化改革，提高利率傳導效率，推動降低實體經濟融資成本，中國人民銀行決定改革完善貸款市場報價利率（LPR）形成機制。（中新社）

《上海》上海自由貿易試驗區臨港新片區揭牌

今（20）日上午，上海市委書記李強在臨港辦公中心為中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區揭牌。臨港這片東海之濱的創新創業沃土拉開如火如荼的建設帷幕。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）

《廣東》廣州開通港澳青年熱線 服務港澳青年創業就業

廣州市12355港澳青年熱線19日開通。中共廣州市委宣傳部官員透露，港澳青年創業就業服務中心也計劃於年內投入使用。據中共廣州市委統戰部研究室負責人介紹，該熱線為港澳青年特別是首次來穗的港澳青年在學習、就業、創業、生活等各方面提供諮詢、指導服務。（中新社）

《上海》七月份上海進口由降轉增

據上海海關19日發布的統計數據，今年7月份，上海市實現進出口2947.7億元（人民幣，下同），比去年同期增長4.3%。其中，出口1185.1億元，增長4.5%；進口1762.6億元，同比由上月的下降6.6%轉為增長4.1%。（中新社）

《重慶》20日起重慶實行企業名稱自主申報

重慶市市場監管局8月19日發布消息，自2019年8月20日起，在全市範圍內，取消內外資企業、農民專業合作社、個體工商戶名稱預先核准，全面推行企業名稱自主申報登記，企業登記機關不再發放《企業名稱預先核准通知書》。此舉是我市深化「放管服」改革、優化營商環境的一項舉措，不僅賦予了企業更大的自主權，還減少了企業登記環節，壓縮企業開辦時間，提高了辦事效率。（新華網）

《海南》海航機場集團與中國移動海南公司簽署「5G未來機場」戰略合作協議

為助力未來機場發展，建設海口江東新區空港產業圈，搶占國家5G高地，2019年8月20日，海航機場集團與中國移動海南公司，在海口美蘭國際機場航空旅遊城簽署了「5G未來機場」戰略合作協議，並啟動了海南省發布的首批5G試點應用項目—江東新區臨空產業5G示範項目。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）