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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／巫山機場正式通航　海拔高度1771.48米

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▲巫山機場16日正式通航，首批從巫山飛往重慶主城的旅客正在登機。（圖／翻攝自《重慶日報》）

▲巫山機場16日正式通航，首批從巫山飛往重慶主城的旅客正在登機。（圖／翻攝自《重慶日報》）

《重慶》巫山機場正式通航　海拔高度1771.48米

巫山機場16日正式通航，巫山機場的定位是旅遊支線機場，海拔高度1771.48米，是目前重慶海拔最高的民用機場，乘客可以在高空觀賞到長江三峽地區高峽平湖的壯美景觀，機場能夠滿足28萬人次的年旅客吞吐量。（重慶日報）

《河南》7月河南全省規模以上工業　增加值同比增長7.2%

7月河南全省規模以上工業增加值同比增長7.2%，比6月份回落0.5個百分點，高於大陸全國平均水平2.4個百分點。前7個月，全省規模以上工業增加值增長8.1%，同比提高0.5個百分點，高於全國平均水平2.3個百分點。（鄭州日報）

《北京》上半年北京投62.6億財政資金扶貧幫困

今年上半年，北京市持續加大幫扶力度，共安排57.147億元（人民幣，下同）市級財政幫扶資金、5.46億元區級資金；研究制定1003個市級財政幫扶項目、500個區級項目。預計年內將助力受援助地區36個縣級地區、44.66萬貧困人口脫貧摘帽。（北京日報）

《貴州》上半年貴州經濟增長9.0%

2019年上半年貴州全省地區生產總值7212.94億元，同比增長9.0%，增速高於全國(6.3%)2.7個百分點，繼續位居大陸全國前列。全省農業生產穩步發展。上半年農林牧漁業增加值935.22億元，同比增長5.5%，增速比一季度加快0.3個百分點，高於大陸全國2.5個百分點。（貴州日報）

▲貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）

▲貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）

《安徽》7月份安徽規上工業增加值增長6.9%

7月份安徽全省規模以上工業增加值同比增長6.9%，比大陸全國高2.1個百分點，居大陸全國第13位。據悉，分三大門類看，7月份，採礦業增加值增長6.3%，製造業增長6.3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長15.4%。（中安在線）

《廣些》廣西打造「中國富硒農業之都」

最新統計數據顯示，目前廣西富硒農產品種植面積累計達55.8萬畝，產量30多萬噸，產值41.68億元，帶動15萬農戶增收。廣西的目標是：到2020年，認定富硒農產品200個以上，力爭使富硒產品種植面積突破100萬畝，富硒產業產值突破100億元。（廣西日報）

《黑龍江》哈爾濱22戶市屬國企集團調整為14戶

日前哈爾賓市委辦公廳、市政府辦公廳發布《哈爾濱市屬國有企業集團佈局結構戰略性調整工作方案》。根據《方案》，哈爾濱市屬國有企業集團佈局結構戰略性調整的總體佈局是：在集團層面進行整合，將目前除金融、文化外的22戶調整為14戶，整合後明確各集團功能定位，確定主業。（哈爾濱日報）

《廣東》廣東河源長洲村以油茶產業為主導　打贏脫貧攻堅戰

位於粵東北偏遠山區的長洲村，沒有產業經濟，除外出務工者，全村常住人口僅200多人，可耕地面積少，在多方扶持下，長洲村油茶種植面積逐年增加，截至目前達到5879畝，參與種植的村民也紛紛走上脫貧致富路。（中新社）

▼廣東河源長洲村農民種植的油茶樹。（圖／翻攝自《中新社》）

▲廣東河源長洲村農民種植的油茶樹。（圖／翻攝自《中新社》）

ET快訊
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