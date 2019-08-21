　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／第二大客源市場　三亞在台灣設旅遊推廣中心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼海南省。（圖／CFP）

▲海南省。（圖／CFP）

《海南》第二大客源市場　三亞在台灣設旅遊推廣中心

三亞市旅文局19日聯合台灣的旅行社成立了三亞旅遊（台灣）推廣中心，三亞旅遊（台中）推廣中心、三亞旅遊（台北）推廣中心將分別於8月21日和8月22日舉辦啟動儀式。目前台灣是三亞第二大入境旅遊客源市場，是三亞重要的傳統客源地市場。（海南日報）

《四川》10 個產業營收均超 1000 億元

四川省在1年前首次提出構建具有四川特色的「5+1」現代產業體系，重點發展電子信息、裝備製造、食品飲料、先進材料、能源化工五大萬億支柱產業和數字經濟。上半年，排名前十的重點領域產業營業收入均超1000億元（人民幣，下同），其中，能源化工產業中的清潔能源和綠色化工，以實現營業收入2533.5億元和2299.1億元排名第一、第三位。（四川日報）

《北京》北京市台辦：設立台胞服務視窗「接訴即辦」

為有效解決台胞台企訴求，北京市台辦完善和鞏固北京台胞權益保障工作協調小組機制，建立重點涉台矛盾糾紛案件工作台賬，並針對當前全市開展的專項工作及國家新出台的各項政策措施、法律法規，通過培訓會形式，對在京台胞台企進行法律法規政策宣傳指導。（北京日報）

《福建》世界藤鐵工藝之都花落安溪

安溪120萬人口中有15萬人直接從事藤鐵工藝業，40多萬人受益於涉藤鐵工藝行業，群眾年收入近70%來自手工編織工藝製作。安溪家居工藝文化產品遠銷60多個國家和地區，占有海外同類產品市場的半壁江山。（福建日報）

▲藤鐵傢具工藝品。（圖／翻攝自《福建日報》）

▲藤鐵傢具工藝品。（圖／翻攝自《福建日報》）

《廣西》廣西植保無人機首次飛向國際市場

據介紹，此次出口至越南的4架無人機，主要用於農林植保，這也意味著廣西無人機產業的研發、工藝、質量已經達到一定水平，並獲得國際客戶認可。為做好無人機出口服務工作，助力企業打開國際市場，邕州海關開通「綠色通道」，在企業準備好資料的前提下1個工作日即完成全部工作。（廣西日報）

《廣東》廣東省ETC用戶已突破1100萬

今年1月至7月，廣東全省交通建設完成投資1004.2億元，為年計劃的70%，同比增長25%，截至8月1日，廣東省ETC用戶已突破1100萬，總量位居大陸全國第一，佔大陸全國總用戶1/10以上。（南方日報）

《浙江》臨海組建助企服務聯盟

今年3月，臨海市整合33家涉企部門、19個鎮（街道）等資源，同時抽調責任心強、業務能力強的相關部門骨幹人員，派駐到規模較大的企業擔任服務專員，為企業發展出謀劃策，解決難題。（浙江日報）

《貴州》上半年貴州民營工業經濟加速跑

上半年貴州全省民營工業經濟提速發展，對工業經濟貢獻增強。全省規模以上民營工業增加值同比增長10.5%，較一季度加快1.9個百分點，比2018年全年提高5.4個百分點；對全省工業經濟的貢獻率達到45.7%，拉動工業增長4.6個百分點。（貴州日報）

▼貴州正安的吉他工廠。（圖／記者馬叔安攝）

▲貴州正安的吉他工廠。（圖／記者馬叔安攝）

ET快訊
蜘蛛人退出MCU！湯姆霍蘭德首發聲　百萬人淚崩：我們會想你
硬把D奶擠成G！啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕膠帶見「噁心一幕
追蹤器+1！韓國瑜貼身主播爆「懷疑車上被裝」：走到哪被跟到哪

關鍵字：華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黎智英「慶功飯局」與神秘男會面　港媒起底身分：是美國安顧問！

政治學者楊力宇在美逝世　國台辦發文哀悼：風範長存

英駐港領事職員深圳失蹤「家人無助」開粉專　中國外交部：不掌握相關情況

自家廠房變嶄新大樓　「台商看傻」資誠籲：留意委託經營風險

英媒專訪談及香港　華為創始人任正非：機場的路要打開

影／11歲男失蹤2天變冰冷遺體　兇手竟是親嬸嬸...母淚：想不通，兩家關係很好

華聞快遞／第二大客源市場　三亞在台灣設旅遊推廣中心

機長廣播「香港人加油！」　國泰航空證實：他不再是公司員工

影／元朗站「無差別襲擊案」滿1個月！港民今再號召「港鐵不合作運動」

對話平台「有心人」曝光！　港媒：林鄭本週見唐英年、大學校長

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

再爆車子被裝追蹤器！韓國瑜：國家機器動得非常厲害

黎智英「慶功飯局」與神秘男會面　港媒起底身分：是美國安顧問！

政治學者楊力宇在美逝世　國台辦發文哀悼：風範長存

英駐港領事職員深圳失蹤「家人無助」開粉專　中國外交部：不掌握相關情況

自家廠房變嶄新大樓　「台商看傻」資誠籲：留意委託經營風險

英媒專訪談及香港　華為創始人任正非：機場的路要打開

影／11歲男失蹤2天變冰冷遺體　兇手竟是親嬸嬸...母淚：想不通，兩家關係很好

華聞快遞／第二大客源市場　三亞在台灣設旅遊推廣中心

機長廣播「香港人加油！」　國泰航空證實：他不再是公司員工

影／元朗站「無差別襲擊案」滿1個月！港民今再號召「港鐵不合作運動」

對話平台「有心人」曝光！　港媒：林鄭本週見唐英年、大學校長

黎智英「慶功飯局」與神秘男會面　港媒起底身分：是美國安顧問！

海產店情侶吵架！　他狂揮鉅刀還襲警...突倒地昏迷命危

又萌又厲害！緝毒犬中黑色拉拉反應最快　咖啡色最可愛

哈日族注意！日圓匯價創8月初以來新低　換新台幣10萬賺到6碗拉麵

鐵道迷有望追蒸汽火車噴大煙！文化部預告《文資法》修正草案4大重點

邱琦雯爆三字經飆罵王瞳「妳算什麼咖」！經紀公司嚴正回應

麻衣爆「正式離婚」百億兒改跟她姓　王文洋首度回應了！

找錯字大賽！他被誤會亂移車「收譴責紙條」　網看崩潰：國文老師會哭暈

臉書加密貨幣Libra再遭阻礙！　歐盟展開反壟斷調查

他上廁所留「惡犬紙板」警告不准偷！　網見本尊萌翻：整車載走

大陸熱門新聞

速食店玩手機邊充電！他當場觸電..

7歲童遊玩回來高燒14天.....

2女童睡夢中遭親生母「刀砍身亡..

31歲OL慘遭新加坡男友掐死後..

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

即／住戶夜集太古站　要求解釋8..

保護國泰！譚文豪辭機師：風暴至..

郭文貴「龍首」大樓法拍　230..

30天花102萬元 　孫罹血癌..

東莞台商談惠台　力拼轉型升級

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘..

28歲護士整形「鼻眼滲血」慘死..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

支持警察！香港茶餐廳闆娘：絕不..

更多熱門

相關新聞

華為：反對美將另外46家附屬公司加入實體清單

美國商務部19日晚間宣布計畫對華為的臨時採購許可證延長90天，並決定將會把46家華為附屬公司加入「實體清單」。目前在「實體清單」中已經有超過100家華為分公司。

陸7月煤炭產量達3.2億噸　增速創3年新高

廣西對泰進出口達185.4億人民幣

華聞快遞／巫山機場正式通航

上海浦東上半年工業投資增長70.8％

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

超跑富少炸隧道　2死3傷賠5千萬

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！

香腸燙出「白絲條狀物」！呆萌妹秒嚇傻

專訪／陳櫻文狂灌汽水　Mei一句話她錯愕

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面