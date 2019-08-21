華聞快遞／第二大客源市場　三亞在台灣設旅遊推廣中心

▲海南省。（圖／CFP）

《海南》第二大客源市場 三亞在台灣設旅遊推廣中心

三亞市旅文局19日聯合台灣的旅行社成立了三亞旅遊（台灣）推廣中心，三亞旅遊（台中）推廣中心、三亞旅遊（台北）推廣中心將分別於8月21日和8月22日舉辦啟動儀式。目前台灣是三亞第二大入境旅遊客源市場，是三亞重要的傳統客源地市場。（海南日報）

《四川》10 個產業營收均超 1000 億元

四川省在1年前首次提出構建具有四川特色的「5+1」現代產業體系，重點發展電子信息、裝備製造、食品飲料、先進材料、能源化工五大萬億支柱產業和數字經濟。上半年，排名前十的重點領域產業營業收入均超1000億元（人民幣，下同），其中，能源化工產業中的清潔能源和綠色化工，以實現營業收入2533.5億元和2299.1億元排名第一、第三位。（四川日報）

《北京》北京市台辦：設立台胞服務視窗「接訴即辦」

為有效解決台胞台企訴求，北京市台辦完善和鞏固北京台胞權益保障工作協調小組機制，建立重點涉台矛盾糾紛案件工作台賬，並針對當前全市開展的專項工作及國家新出台的各項政策措施、法律法規，通過培訓會形式，對在京台胞台企進行法律法規政策宣傳指導。（北京日報）

《福建》世界藤鐵工藝之都花落安溪

安溪120萬人口中有15萬人直接從事藤鐵工藝業，40多萬人受益於涉藤鐵工藝行業，群眾年收入近70%來自手工編織工藝製作。安溪家居工藝文化產品遠銷60多個國家和地區，占有海外同類產品市場的半壁江山。（福建日報）

▲藤鐵傢具工藝品。（圖／翻攝自《福建日報》）

《廣西》廣西植保無人機首次飛向國際市場

據介紹，此次出口至越南的4架無人機，主要用於農林植保，這也意味著廣西無人機產業的研發、工藝、質量已經達到一定水平，並獲得國際客戶認可。為做好無人機出口服務工作，助力企業打開國際市場，邕州海關開通「綠色通道」，在企業準備好資料的前提下1個工作日即完成全部工作。（廣西日報）

《廣東》廣東省ETC用戶已突破1100萬

今年1月至7月，廣東全省交通建設完成投資1004.2億元，為年計劃的70%，同比增長25%，截至8月1日，廣東省ETC用戶已突破1100萬，總量位居大陸全國第一，佔大陸全國總用戶1/10以上。（南方日報）

《浙江》臨海組建助企服務聯盟

今年3月，臨海市整合33家涉企部門、19個鎮（街道）等資源，同時抽調責任心強、業務能力強的相關部門骨幹人員，派駐到規模較大的企業擔任服務專員，為企業發展出謀劃策，解決難題。（浙江日報）

《貴州》上半年貴州民營工業經濟加速跑

上半年貴州全省民營工業經濟提速發展，對工業經濟貢獻增強。全省規模以上民營工業增加值同比增長10.5%，較一季度加快1.9個百分點，比2018年全年提高5.4個百分點；對全省工業經濟的貢獻率達到45.7%，拉動工業增長4.6個百分點。（貴州日報）

▼貴州正安的吉他工廠。（圖／記者馬叔安攝）