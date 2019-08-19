華聞快遞／貿易額激增3倍！廣西對泰進出口達185.4億人民幣

▲廣西防城港。（圖／中新社）

《廣西》貿易額激增3倍！廣西對泰國進出口185.4億人民幣

廣西南寧海關19日指出，廣西今年1至7月的外貿進出口達2641.4億元（人民幣，下同），年增率增長23.8%，增速較大陸全國高19.6個百分點。其中，廣西對泰國進出口達185.4億元，激增3倍，主要以保稅物流方式進口硬盤驅動器。（中新社）

《安徽》合肥從「小縣城」變「大都市」 70年經濟總量約增8000倍

據合肥市統計局副局長陳偉19日透露，合肥在這70年以來，多項經濟指標以百倍、千倍增長，其中全市經濟總量從不足億元發展到近8000億元，增長約8000倍。（中新社）

《雲南》昆明機場南亞東南亞通航點達41個

昆明市交通運輸局19日表示，昆明長水國際機場南亞東南亞通航點已達41個，位列中國首位，基本實現南亞東南亞國家首都和重點旅遊城市客運全覆蓋。（中新社）

《福建》福建自貿試驗區推出6條外匯便利化新舉措

大陸國家外匯局福建省分局日前發布《深入推進中國（福建）自由貿易試驗區外匯管理改革試點實施細則》，整合優化推出了實現簡化外匯登記管理、提高投融資便利性等6項跨境投融資便利化措施，並將政策拓展到自貿試驗區福州及平潭片區內所有企業。（中新社）

▲福建自貿區福州片區。（圖／中新社）

《海南》陸撥多批專項資金近3億元支持海南農業生產發展

大陸近日下撥多批專項資金支持海南農業生產發展。其中，根據《國家發展改革委關於下達農業生產發展專項2019年中央預算內投資計劃的通知》，內容顯示，大陸中央投資2.9033億元支持海南農業農業生產發展。（中新社）

《河北》河北省668個旅遊扶貧重點村實現脫貧

隨著省市旅遊產業發展大會競相舉辦，大陸和省級全域旅遊示範區創建全面展開。據悉，河北省各地旅遊新業態項目不斷湧現，旅遊業作為產業扶貧的生力軍，在助推全省脫貧攻堅戰中的作用越來越大；截至2018年底，全省793個旅遊扶貧重點村中有668個村實現脫貧，帶動18.7萬貧困人口脫貧增收。（中新社）

《廣東》廣州南站迎史上客流最高峰期 暑運日均停留863趟列車

廣州南站指出，該站目前正迎來開站以來客流最高峰期，每天的客運吞吐量在全中國各大火車站中獨占鰲頭，今年暑運該站日均停靠動車組數量達863趟。（中新社）

《吉林》琿春跨境電商成吉林對外貿易發展新引擎

琿春綜合保稅區指出，琿春跨境電商業務正式運營一年來，貿易額累計達到8503萬元人民幣，成為吉林省對外貿易的新引擎。據悉，琿春跨境電商監管中心自2018年8月建成並投入運營以來，已實現了一個平台推送數據、一個倉儲查驗比對、一個卡口通關過貨的「三個一」模式，創造了良好的通關環境。（中新社）

▼琿春跨境電商業務保持著快速增長態勢。（圖／中新社）