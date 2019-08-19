　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／貿易額激增3倍！廣西對泰進出口達185.4億人民幣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼廣西防城港。（圖／CFP）

▲廣西防城港。（圖／中新社）

《廣西》貿易額激增3倍！廣西對泰國進出口185.4億人民幣

廣西南寧海關19日指出，廣西今年1至7月的外貿進出口達2641.4億元（人民幣，下同），年增率增長23.8%，增速較大陸全國高19.6個百分點。其中，廣西對泰國進出口達185.4億元，激增3倍，主要以保稅物流方式進口硬盤驅動器。（中新社）

《安徽》合肥從「小縣城」變「大都市」　70年經濟總量約增8000倍

據合肥市統計局副局長陳偉19日透露，合肥在這70年以來，多項經濟指標以百倍、千倍增長，其中全市經濟總量從不足億元發展到近8000億元，增長約8000倍。（中新社）

《雲南》昆明機場南亞東南亞通航點達41個

昆明市交通運輸局19日表示，昆明長水國際機場南亞東南亞通航點已達41個，位列中國首位，基本實現南亞東南亞國家首都和重點旅遊城市客運全覆蓋。（中新社）

《福建》福建自貿試驗區推出6條外匯便利化新舉措

大陸國家外匯局福建省分局日前發布《深入推進中國（福建）自由貿易試驗區外匯管理改革試點實施細則》，整合優化推出了實現簡化外匯登記管理、提高投融資便利性等6項跨境投融資便利化措施，並將政策拓展到自貿試驗區福州及平潭片區內所有企業。（中新社）

▲華聞快遞／貿易額激增3倍！廣西對泰進出口達185.4億人民幣（圖／中新社）

▲福建自貿區福州片區。（圖／中新社）

《海南》陸撥多批專項資金近3億元支持海南農業生產發展

大陸近日下撥多批專項資金支持海南農業生產發展。其中，根據《國家發展改革委關於下達農業生產發展專項2019年中央預算內投資計劃的通知》，內容顯示，大陸中央投資2.9033億元支持海南農業農業生產發展。（中新社）

《河北》河北省668個旅遊扶貧重點村實現脫貧

隨著省市旅遊產業發展大會競相舉辦，大陸和省級全域旅遊示範區創建全面展開。據悉，河北省各地旅遊新業態項目不斷湧現，旅遊業作為產業扶貧的生力軍，在助推全省脫貧攻堅戰中的作用越來越大；截至2018年底，全省793個旅遊扶貧重點村中有668個村實現脫貧，帶動18.7萬貧困人口脫貧增收。（中新社）

《廣東》廣州南站迎史上客流最高峰期　暑運日均停留863趟列車

廣州南站指出，該站目前正迎來開站以來客流最高峰期，每天的客運吞吐量在全中國各大火車站中獨占鰲頭，今年暑運該站日均停靠動車組數量達863趟。（中新社）

《吉林》琿春跨境電商成吉林對外貿易發展新引擎

琿春綜合保稅區指出，琿春跨境電商業務正式運營一年來，貿易額累計達到8503萬元人民幣，成為吉林省對外貿易的新引擎。據悉，琿春跨境電商監管中心自2018年8月建成並投入運營以來，已實現了一個平台推送數據、一個倉儲查驗比對、一個卡口通關過貨的「三個一」模式，創造了良好的通關環境。（中新社）

▼琿春跨境電商業務保持著快速增長態勢。（圖／中新社）

▲華聞快遞／貿易額激增3倍！廣西對泰進出口達185.4億人民幣（圖／中新社）

ET快訊
酒醉女叫車遭Uber司機性侵　還被加收4700元嘔吐清潔費
「神豬幸福一生？」影片曝光　千斤豬遭屠刀刺喉！放血哭吼掙扎
UberEats員工在家「叫FoodPanda外送」　網笑翻

關鍵字：華聞快遞,廣西,安徽,雲南,福建,海南,吉林,廣東

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／忘記拉手煞車！菜鳥駕駛「遭愛車重輾」卡輪下…目擊者嚇：半身捲進去了

美售台66架F-16　中國外交部要求「立即取消」：否則美方承擔後果

川普批准F–16V售台 　陸外交部：立即取消！否則後果美方承擔

華聞快遞／貿易額激增3倍！廣西對泰進出口達185.4億人民幣

影／我車著火啦！　司機駕貨車直衝消防隊　「機智vs.危險」網戰翻

影／直播主「靈魂翻唱」鄧紫棋聽了也崩潰！　網驚：聽一句就不行了

12歲女童詭異失蹤！媽深夜接一通電話：僅哭泣抽搐聲　家人翻5hr監控腿軟

身體猛抽搐30年！醫檢查赫見「10公分寄生蟲」腦內亂竄…驚悚真相曝光

評香港示威首現「暴力退潮」！　環時：武警集結深圳是主因

大爺堅持加油站內抽菸！　工作人員霸氣「追著噴他一身白」教訓

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

影／忘記拉手煞車！菜鳥駕駛「遭愛車重輾」卡輪下…目擊者嚇：半身捲進去了

美售台66架F-16　中國外交部要求「立即取消」：否則美方承擔後果

川普批准F–16V售台 　陸外交部：立即取消！否則後果美方承擔

華聞快遞／貿易額激增3倍！廣西對泰進出口達185.4億人民幣

影／我車著火啦！　司機駕貨車直衝消防隊　「機智vs.危險」網戰翻

影／直播主「靈魂翻唱」鄧紫棋聽了也崩潰！　網驚：聽一句就不行了

12歲女童詭異失蹤！媽深夜接一通電話：僅哭泣抽搐聲　家人翻5hr監控腿軟

身體猛抽搐30年！醫檢查赫見「10公分寄生蟲」腦內亂竄…驚悚真相曝光

評香港示威首現「暴力退潮」！　環時：武警集結深圳是主因

大爺堅持加油站內抽菸！　工作人員霸氣「追著噴他一身白」教訓

違法兼職案出庭　管中閔搬出媒體報導「總統也曾撰寫社論或專欄」

台南學甲「假日破窗大盜」　警遠征台中大甲緝獲

明年2場亞洲盃鐵人三項在台舉辦　助選手拚奧運積分

離捷運5分鐘！　舊兒童樂園變身圓山自然景觀公園

就怕變死場…美最大商場看準商機　搖身一變「醫療百貨」11月營業

「猜猜我是誰」車手集團21人落網　主嫌不知遭通緝返台下場慘

金門太武盃高中棒球邀請賽11隊爭冠　LamiGirls跨海開幕

桃園三結義破局後…傳「郭王」拱柯選總統　王金平駁：怎麼可能

中職／猿獅單周6連戰　統一6位先發、桃猿李茲投1休4

草東沒有派對　2019多倫多巡迴演唱

大陸熱門新聞

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺..

在對岸從醫10餘年！　51歲台..

急灌1000ml冰水…他狂吐鮮..

陸深圳示範區　港澳人享市民待遇

4500元約表妹「激烈掌聲」！..

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

105kg肉女剖腹產需專人「扒..

即／維園大集合「白衣男後腦杓噴..

假冒空姐發文挺國泰航空　上海男..

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒..

維園大集合破170萬人！民陣：..

Costco上海開幕在即　力爭..

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當..

會員賣場對決上海　Costco..

更多熱門

相關新聞

廣東街頭有人體殘骸！警：墜樓撞招牌

超驚悚！中國大陸廣東惠州市的民眾在17日上午發現，街頭上竟散落著許多「人體殘骸」，嚇得趕快報警。警方初步判定是有人高空墜樓後撞到東西，變成屍塊。但這個推論引起網友激烈討論，有人認為不合理，也有人表示墜樓時真的會發生這種恐怖狀況。

陸31省份上半年GDP出爐榜首廣東

華聞快遞／巫山機場正式通航

上海浦東上半年工業投資增長70.8％

高空拋物遭舉報　家長：我小孩才40歲

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

南韓三大社2019上半年損益出爐

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

劉樂妍弄丟台灣護照　微博急求救

安宰賢神隱27hrs靠山遭起底　韓網罵翻

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面