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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／陸7月煤炭產量達3.2億噸　增速創3年新高

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▲▼煤炭。（示意圖／CFP）

▲煤炭。（示意圖／CFP）

《北京》陸7月煤炭產量達3.2億噸　增速創3年新高

大陸國家統計局最新數據顯示，7月份原煤產量達3.2億噸，年增率增長12.2%，增速比上月加快1.8個百分點，創近3年來新高。據悉，儘管立秋已過，但大陸部分地區暑氣未消、依舊炎熱，使得居民用電量大幅增長，帶動煤炭市場供銷兩旺。（新華社）

《北京》陸上半年併購活動交易金額月增率降18%

國際會計師事務所普華永道19日發布的一份報告顯示，大陸今年上半年併購活動交易金額降至2644億美元，月增率降幅達18%，創過去十年最大半年度跌幅。（新浪財經）

《遼寧》遼寧上半年8000餘戶個體工商戶轉型升級為企業

遼寧省市場監督管理局19日發布消息稱，遼寧省今年上半年實現新增「個轉企」8017戶，比去年同期增長13.20%。此外，為解決「個轉企」企業融資難問題，遼寧省市場監管局聯手省郵儲銀行實施「百億送貸行動」，組織「送貸助轉型」主題活動，上半年為324戶「個轉企」企業投放貸款8379萬元（人民幣，下同）。（中新社）

《青海》青海海拔最高機場改擴建暨場外配套工程正式實施

青海機場有限公司19日透露，青海海拔最高機場「玉樹機場」改擴建工程暨場外配套工程正式實施。據悉，玉樹機場位於青海省玉樹藏族自治州玉樹市巴塘鄉巴塘草原，是一個大陸國內支線機場，機場等級為4C級；而機場海拔約3950米，是青海海拔最高、世界第六的高高原支線機場。（中新社）

▲玉樹機場航站樓。（圖／中新社）

▲玉樹機場航站樓。（圖／中新社）

《寧夏》第28屆西交會達成合作項目29個　簽約金額近40億人民幣

第28屆中國西部商品交易會在寧夏固原閉幕。據悉，會上共簽約引資39.88億元，現場交易900餘萬元，並且達成29個合作項目。據悉，固原市還以「會中會」的形式舉辦了固原農產品銷售渠道產銷對接會，共簽訂15個農產品採購合約。（中新社）

《北京》截至今年6月北京累計利用外資超1643億美元

自改革開放以來，截至今年6月，北京市累計利用外資達到1643.4億美元。北京市發展和改革委員會副主任李素芳表示，「北京不斷推進服務業擴大開放，2018年商品進出口總額4124.3億美元，是1983年的13.5倍，佔全球比重超過1%；服務貿易進出口總額達1606.2億美元，佔中國比重近20%，對外貿易結構不斷優化。」（中新社）

《北京》北京去年人均可支配收入升至6.2萬人民幣

北京舉行新聞發布會19日舉行，北京市發改委、北京市統計局和國家統計局北京調查總隊相關負責人介紹了新中國成立70年以來經濟社會發展成就，會上指出，人均住房面積40年提高約5倍，去年人均可支配收入升至6.2萬。（中新社）

《北京》陸7月銀行結售匯逆差61億美元　外匯市場運行保持穩定

大陸國家外匯管理局19日公佈數據顯示，7月銀行結匯11068億元、售匯11491億元、結售匯逆差423億元。其中，銀行代客結售匯逆差283億元，銀行自身結售匯逆差140億元。外匯局新聞發言人、總經濟師王春英表示，7月銀行結售彙和涉外收支更趨平衡，外匯市場運行保持穩定。（中新社）

▼銀行工作人員清點貨幣。（圖／中新社）

▲銀行工作人員清點貨幣。（圖／中新社）

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關鍵字：華聞快遞,北京,遼寧,青海,煤炭

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