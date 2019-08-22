潘恒旭跟監風波被酸自我膨脹　84字開嗆邱明玉：要我幫拗烤鴨折扣

▲潘恒旭自曝也被跟監。（圖／記者洪靖宜攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜爆料車子可能被裝了追蹤器，高雄市觀光局長潘恒旭也聲稱自己的座車遭跟監，結果卻被名嘴邱明玉調侃太自我膨脹。潘恒旭21日晚間11時許在臉書PO文反控，指稱兩人並無交情，邱明玉卻在2018年初打電話來，要求他幫忙拗萬華酒店宴客樓的烤鴨折扣，再次掀起外界正反意見熱議。

潘恒旭先是在臉書貼出一篇新聞報導，標題寫著「潘恒旭稱被跟監 媒體人笑：我的好朋友會不會太自我膨脹？」，他文章一開頭隨即點名這位媒體人邱明玉，並以84字開嗆，「真抱歉我跟妳沒交情吧！我只記得妳上次2018年初，要我幫妳打電話給萬豪酒店宴客樓拗烤鴨折扣，然後妳常在電視談話節目蹭我們！」

此話一出，再次於網路上掀起熱烈討論，網友們紛紛在潘恒旭的PO文底下留言，支持者大讚局長做得好，「不用對這種人客氣」、「人民挺你」；但另一派網友則抱持保留態度調侃，「何必為了烤鴨要求店家折扣優待？」、「一定是局長拗的折扣讓人不滿意啦」。

▲潘恒旭在臉書對邱明玉開嗆。（圖／翻攝自Facebook／潘恒旭）

至於座車遭跟監一事，潘恒旭21日曾對媒體解釋，上任之後市議員李雅芬提醒他有人再跟，後來發現確有此事，但以為只是媒體或是狗仔，「我生活作息正常，跟我的話跟不出所以然，跟一陣子沒跟後來又跟，差不多前後跟了有8個月的時間」。

會不會是被國家機器跟監？潘恒旭認為，自己是局處首長，又是少數還沒結婚的官員，外界可能以為他的私生活很豐富，事實上卻很單調，相信狗仔隊要跟他也賺不到獎金，前後跟了約8個月卻都沒什麼；而現在選舉將近，他連講電話都很小心，畢竟選戰也是一種情報大戰，任何人的情資情報都可能主宰選舉結果。

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