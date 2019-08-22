　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

潘恒旭跟監風波被酸自我膨脹　84字開嗆邱明玉：要我幫拗烤鴨折扣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市觀光局長潘恒旭 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲潘恒旭自曝也被跟監。（圖／記者洪靖宜攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜爆料車子可能被裝了追蹤器，高雄市觀光局長潘恒旭也聲稱自己的座車遭跟監，結果卻被名嘴邱明玉調侃太自我膨脹。潘恒旭21日晚間11時許在臉書PO文反控，指稱兩人並無交情，邱明玉卻在2018年初打電話來，要求他幫忙拗萬華酒店宴客樓的烤鴨折扣，再次掀起外界正反意見熱議。

潘恒旭先是在臉書貼出一篇新聞報導，標題寫著「潘恒旭稱被跟監　媒體人笑：我的好朋友會不會太自我膨脹？」，他文章一開頭隨即點名這位媒體人邱明玉，並以84字開嗆，「真抱歉我跟妳沒交情吧！我只記得妳上次2018年初，要我幫妳打電話給萬豪酒店宴客樓拗烤鴨折扣，然後妳常在電視談話節目蹭我們！」

此話一出，再次於網路上掀起熱烈討論，網友們紛紛在潘恒旭的PO文底下留言，支持者大讚局長做得好，「不用對這種人客氣」、「人民挺你」；但另一派網友則抱持保留態度調侃，「何必為了烤鴨要求店家折扣優待？」、「一定是局長拗的折扣讓人不滿意啦」。

潘恒旭開嗆邱明玉。（圖／翻攝自Facebook／潘恒旭）

▲潘恒旭在臉書對邱明玉開嗆。（圖／翻攝自Facebook／潘恒旭）

至於座車遭跟監一事，潘恒旭21日曾對媒體解釋，上任之後市議員李雅芬提醒他有人再跟，後來發現確有此事，但以為只是媒體或是狗仔，「我生活作息正常，跟我的話跟不出所以然，跟一陣子沒跟後來又跟，差不多前後跟了有8個月的時間」。

會不會是被國家機器跟監？潘恒旭認為，自己是局處首長，又是少數還沒結婚的官員，外界可能以為他的私生活很豐富，事實上卻很單調，相信狗仔隊要跟他也賺不到獎金，前後跟了約8個月卻都沒什麼；而現在選舉將近，他連講電話都很小心，畢竟選戰也是一種情報大戰，任何人的情資情報都可能主宰選舉結果。

►超爽DER！點我現賺 2188

ET快訊
謝龍介看過韓的追蹤器！被高市府1天翻盤打臉　改口認有疏失
白鹿颱風最快明海陸警齊發　全台防豪大雨…2降雨熱區曝

關鍵字：潘恒旭,邱明玉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王淺秋打臉陳麗娜「追蹤器說」　網友洗板討照片：到底是拆了什麼

蘇韓公文之亂！陳水扁講古雍正最愛批公文　暗酸結局「過勞死」

查私菸案掀「父子關說」風波　邱國正澄清：對兒子感到抱歉

時代力量想靠不分區政黨票　洪慈庸：等著被民眾黨清掉

AIT處長酈英傑「背擋」韓國瑜惹議　5張照片解謎！合照鄭文燦也一樣

高嘉瑜獲提名落淚謝黨不計前嫌　民進黨中執會曝有雜音

潘恒旭跟監風波被酸自我膨脹　84字開嗆邱明玉：要我幫拗烤鴨折扣

王淺秋打臉陳麗娜「追蹤器說」　網友洗板討照片：到底是拆了什麼

謝龍介看過韓的追蹤器！被高市府「1天翻盤」打臉　改口認了有疏失

私菸案查出「特勤小金庫」？在野黨團籲相關單位到立法院報告

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

謝忻消失70天首現身！　哽咽「我要向Grace道歉」

誤會again！金香起不甩邕聖祐心意　《18歲的瞬間》看了好阿雜！==+

高嘉瑜獲提名落淚謝黨不計前嫌　民進黨中執會曝有雜音

潘恒旭跟監風波被酸自我膨脹　84字開嗆邱明玉：要我幫拗烤鴨折扣

王淺秋打臉陳麗娜「追蹤器說」　網友洗板討照片：到底是拆了什麼

謝龍介看過韓的追蹤器！被高市府「1天翻盤」打臉　改口認了有疏失

私菸案查出「特勤小金庫」？在野黨團籲相關單位到立法院報告

護唇膏害喉嚨痛、車子遭裝追蹤器…　回顧韓國瑜自稱被害的7件事

快訊／「 郭柯王」823首度合體　選址圓山砲戰公園意涵曝光

柯P笑噴求參選「人生失去樂趣」　王世堅崩潰「7字神比喻」：是我拒絕提名

新身分證「隱藏版知識」大公開！數位新功能一次解密　插卡可雲端連線

吐魯番博物館推與「3000年古屍」同眠　民眾忐忑：期待關燈

高嘉瑜獲提名落淚謝黨不計前嫌　民進黨中執會曝有雜音

人生又苦又難！一遇到挫折就馬上黑化的星座TOP 3　第一名怨念最深

判賠50萬！I罩杯女模出浴被性侵「強拍裸照5分鐘」　色影師：只是進去一下

嘉義善人發財法曝光！2.4億現鈔塞爆家　檢提抗告缺1證據

潘恒旭跟監風波被酸自我膨脹　84字開嗆邱明玉：要我幫拗烤鴨折扣

「我是天選之人」　川普：美中貿易戰注定由我來對付中國

白鹿颱風最快周五上半天海警、下半天陸警　全台防豪大雨…2降雨熱區曝

《德魯納酒店》IU氣質編髮教學　簡單黑長髮，綁個公主頭就超撩人

廣西邀台青「傳承抗戰記憶」　政大周惠民：尋兩岸合作契機

王淺秋打臉陳麗娜「追蹤器說」　網友洗板討照片：到底是拆了什麼

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺..

挺韓名嘴：韓國瑜再假掰下去沒勝..

數位身分證有國旗　40億增8功..

回顧韓國瑜自稱被害的7件事

追蹤器存不存在　王淺秋：有疑似..

快訊／郭台銘終於現身了！ 23..

柯P笑噴求參選　王世堅崩潰「7..

快訊／「 郭柯王」823合體！

中午聲明傍晚澄清　指蔡「沒提告..

打臉陳麗娜追蹤器說　網洗板討照..

私菸案查出「小金庫」？相關單位..

韓國瑜「兩條件重啟核四」　侯友..

韓國瑜北上演講狂撂「晶晶體」

王世堅戰立委遭打槍　柯P：全台..

更多熱門

相關新聞

自爆被跟監！潘恒旭：跟我賺不到獎金

高雄市長韓國瑜自爆自己的車子被裝追蹤器，引起外界熱議，就連潘恒旭更爆料就連自己的座車也被跟監！他說「可能外界會以為我的私生活很豐富，但其實事實上很單調，相信狗仔隊要跟他也賺不到獎金」；至於是否要對跟監的人提告？潘恒旭則說「不知道他是誰，但同情他跟不出所以然」。

自爆遭裝追蹤器　韓國瑜反擊提告

潘恒旭認「追蹤器」盯韓　自爆也被跟監

「這3人」組謠言食物鏈　網友神預測發展

「旭創意」收韓國瑜競選費2千萬　最大筆「媒體託播費」

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

與女友大吵！他駕車狂飆洩憤…下秒失控慘死

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

婆婆偷倒掉母乳…原因氣哭她！

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

A級教學片誤導！行房SOP「3大地雷」

登陸颱白鹿豪雨2天　周末衝擊陸地

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

米克斯媽+黃金獵犬爸生出臘腸！

快訊／Gogoro S2 ABS正式發表

MAMA爆：今年不在港日舉辦了！

安宰賢結婚1年罹憂鬱症！控訴具惠善扯謊：我害怕

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面