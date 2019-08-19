「旭創意」收韓國瑜競選費2千萬　最大筆8百萬用途「媒體託播費」

▲潘恒旭到高雄三鳳宮立重誓。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜被揭露政治獻金中有七筆宣傳費用，總數為2千萬元，是給一間「旭創意公司」，但是這2千萬當中有一大半是用在拍攝競選廣告《高雄ㄟ讚》以外，最大筆的一筆支出是在這支競選廣告的媒體託播費8百萬。

潘恒旭說：「其實我們選舉的花費都集中在11月，因為我們選舉去年市長很受歡迎的廣告《高雄ㄟ讚》，從創意發想到拍攝，媒體託播都是我們處理，所以那個費用裡頭有一大半的錢是在《高雄ㄟ讚》，還有罵我們最多的電視台，其實我們都有託播廣告」。

▲潘恒旭回應2000萬費用究竟用在哪些地方 。（圖／記者吳奕靖攝）

在2000萬的費用當中，其中最大一筆數字是825萬2151元，這是用在《高雄誒讚》這個廣告託播費用，但是製作費100多萬並沒有包含在裡頭。其他剩下的1200萬元用在了11月份的時候，還有3場由他規劃的大型活動，像是11月9日的邀請黃俊雄布袋戲大師在林園演出，選舉黃金周11月17日在鳳山的動員造勢大會，最後選前之夜的演藝人員通告費用，這三場活動的藝人費用就有300萬，這些都是支出。

潘恒旭強調，詳細的支出明細都有存在自己的電腦當中，必要的時候他會提供，絕對合法經得起考驗。就在記者詢問席詳細數目支出時，潘恒旭提供廣告託播費8252151，可見他真的是「有備而來」，歡迎來查似乎並不是說說而已。

▲高雄市政府觀光局長潘恒旭火力全開，轟楊秋興「我看不起你」 。（圖／記者吳奕靖攝）