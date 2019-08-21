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蘇韓公文之亂！陳水扁講古雍正最愛批公文　暗酸結局「過勞死」

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▲公文一人高！館長一張圖完爆韓國瑜　「傲人長處」曝光：我可不可選總統？（圖／翻攝臉書）

▲韓國瑜在直播中展示堆起來比自己還高的公文。（圖／翻攝臉書）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜在直播中向行政院長蘇貞昌「宣戰」，說要PK批公文。前總統陳水扁20日在臉書PO文暗酸，「阿扁想起電視劇的雍正，是中國史上最認真批公文的皇帝，在位13年，最後『過勞死』」，平均一天得批閱100多件公文，相當於每天至少得寫3000字，難怪會累死，「韓市長要小心身體，不要累癱了！選總統比選市長辛苦很多」、「選總統與做市長，魚與熊掌是不可兼得的」。

陳水扁在文章中舉電視劇的雍正為例，稱戲劇中常說皇帝都是日理萬機，其實雍正在位13年一共批閱4萬多件奏摺，算一算一天大概得看100多件公文，加上他事必躬親，常批閱公文到半夜，硃批甚至比大臣的奏摺還要長，「報導說，雍正的硃批字數超過1000萬字，代表他13年之間每天至少要寫3000字，難怪會累死。」

陳水扁提到，蘇貞昌自稱每天要批堆起來跟自己一樣高的公文，這不是好事，反而代表不敢分權、放權以及授權，至於韓國瑜，「阿扁認為韓國瑜是無心市政，只想選總統，所以才會執政232天，平均一天不到一個行程，公開視察參訪行程也是每3天才有一個。」

最後，陳水扁還暗酸要韓國瑜小心身體，不要累壞了，畢竟選總統比選市長要辛苦很多，「萬曆皇帝可以28年不上朝，民選市長是有任期的，不可能『脫褲子圍海』，選總統與做市長，魚與熊掌是不可兼得的！」

▼陳水扁以講古的方式暗酸這場公文之亂。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

陳水扁酸公文之亂，「雍正愛批公文最後過勞死」。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

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關鍵字：陳水扁,韓國瑜,蘇貞昌

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