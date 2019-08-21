時代力量想靠不分區政黨票　洪慈庸：等著被民眾黨清掉

記者黃翊婷／綜合報導

立委洪慈庸本月13日宣佈退出時代力量，她20日在廣播節目中提到，4年前受到大環境氛圍影響，時代力量可以專攻不分區政黨票，但現在局勢不一樣了，假如還只想依靠這些「空氣票」，不好好經營選區，未來就等著被台灣民眾黨清掉。

▲洪慈庸宣布退出時代力量，表情相當凝重。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

洪慈庸20日接受廣播節目專訪，她坦言，在立委林昶佐退黨之前，時代力量內部的確分成兩派，一邊是親近黃國昌的自主派，總共有8位決策委員，另一邊則是所謂的鴿派，也就是溫和派、友綠派，總共有7位，雖然決策委員及黨代表是母雞帶小雞的概念，但其實大家都會自己分派系。

洪慈庸表示，決策會議並非由黃國昌一人主導，但決策委員們比較傾向黃的路線；其實在林昶佐退黨之後，邱顯智曾表態希望調和兩方的意見，結果卻因為邱與民進黨主席卓榮泰談話，反而遭到黨內同志質疑，這一點讓她感到很灰心。

▲洪慈庸提醒時代力量要經營選區，否則可能會被台灣民眾黨清掉。

而在去年的九合一大選中，時代力量新北議員選區居然一席都沒有選上，洪慈庸也坦言，4年前是因為受到大環境的氛圍影響，才能專攻不分區政黨票，但是現在局勢已經不一樣，如果還想靠一樣的方式，不好好經營選區，選上的機會其實很渺茫。

洪慈庸認為，她主張時代力量要在地方席次拿到更多斬獲，且應該繼續與友黨合作，畢竟要靠不分區政黨票這件事，連她自己都存疑，「不分區很容易因為外在事件而消長，親民黨、台聯過去也有很多不分區」，如果不跟基層溝通、經歷民意洗禮，這個政黨會很難茁壯，若時代力量執意繼續這樣下去，未來就等著被台灣民眾黨清掉。

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