AIT處長酈英傑「背擋」韓國瑜惹議　5張照片解謎！合照鄭文燦也一樣

記者黃翊婷／綜合報導

美國在台協會（AIT）處長酈英傑昨日（20日）前往參訪高雄海軍基地，並與高雄市長韓國瑜會面、合照，但照片一PO上臉書，很快就有網友發現酈英傑的姿勢有異，側身入鏡反而擋住站在他左邊的韓國瑜。其實，這個姿勢是酈英傑標準的拍照POSE，在公開的照片中，他不論和誰拍照、站在哪個位置，幾乎都是以同樣的側身姿勢入境，並非故意「背對」合照者。

▲就是這張照片掀起AIT「背擋」韓國瑜的風波。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會 AIT，下同）

美國在台協會臉書一篇PO文一夜之間掀起網友正反意見熱議，文中提到，酈英傑（Brent Christensen）20日利用前往高雄海軍基地參訪的機會，與韓國瑜會面，聽他暢談上任以來對高雄發展的願景，也很感謝他對各項台美交流的支持，希望未來還有更多機會可以到高雄拜訪，最後還附上一張3人的合照。

不過，眼尖的網友很快發現合照看起來有些奇怪，站在正中央的酈英傑是以側身入鏡，加上與另外兩人站得很近，看起來就像是背對著韓國瑜，大家紛紛留言討論，「肢體語言說明了一切」、「第一次看到3人拍照，中間那位轉向另一側，真的很明顯」、「以官方與正常模式來說，主人方理應在中間，且雙方面向握手以視尊重」。

▲酈英傑與鄭文燦合照時也有側身。

其實，如果仔細看看酈英傑過去的照片，不難發現側身入鏡可能是他的拍照習慣，不論拍照時是站在哪個位置、一起合照的人是誰，他幾乎都擺出一樣的姿勢；本月14日前往桃園參加「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係特展」揭幕，與桃園市長鄭文燦合照時，他也是以一貫的側身姿勢拍照。

隨著2020大選腳步逼近，外界對於有意參選的政治人物動向都相當關心，難免會出現過度解讀或是誤會，只是沒有想到這次是因為合照姿勢在網路上掀起熱議。

►超爽DER！點我現賺 2188

▼酈英傑連拍個人獨照也習慣側身入鏡。

▼這個姿勢應該是酈英傑的拍照習慣。

相關新聞

►國家機器到不了？ AIT與韓國瑜會面地點超隱密