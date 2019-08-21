查私菸案掀「父子關說」風波　邱國正澄清：對兒子感到抱歉

記者黃翊婷／綜合報導

國安局私菸案爭議至今未解，新任國安局長邱國正「出重手」調查，但疑似引起反彈，甚至收到匿名文章指稱他接任國安局長，是為了照顧在同單位服務的兒子邱晃年。對此，邱國正強調絕對沒有關說，兒子是依照規定調任，沒想到卻被捲入官場鬥爭，讓他感到很抱歉。

▲邱國正接任國安局長，並對私菸案下重手懲處。（圖／記者湯興漢攝）

邱國正出重手懲處私菸案，首波就有將近20名永和警衛室特勤幹部及官員遭到調職處分，相關人事令也在近日陸續生效，後來卻被他人爆料，邱的懲處是在「打假球」，有特勤中校只買20條菸被記過、回軍，但買50條菸的上校卻輕懲。國安局隨後出面澄清，強調沒有所謂的「區分親疏懲戒之做法」。

如今，網路上又流傳一封號稱由「受牽連處分之國安軍官」寫的文章，內容指控邱國正之所以會接任國安局長，目的是要讓兒子進入國安局，甚至親自出面向當時的國安局長李翔宙關說。

▲邱國正否認曾向李翔宙（上圖）關說。（圖／記者季相儒攝）

對此，邱國正透過媒體鄭重澄清，強調根本沒有關說這件事，兒子能夠調任至國安局，全是依照規定辦理，他接任局長一職後也有詢問相關單位該如何規避，以免引起猜疑，況且自己與兒子在上班時間根本不會碰到面，在家也不談公事，父子倆在這之前，都不知道彼此會在同一單位服務。

邱國正接著表示，他與李翔宙並不熟，也沒有提過兒子在軍中服務這件事，更別說有機會向對方關說，沒想到追查私菸案會讓兩人捲入鬥爭，還被混為一談，心裡真的感到十分抱歉。

►超爽DER！點我現賺 2188