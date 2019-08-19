潘恒旭稱「這3人」是謠言食物鏈　網友一句話神預測未來發展

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潘恒旭稱吳子嘉、楊秋興、黃光芹是謠言食物鏈　網友神預測

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記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄觀光局長潘恒旭，為了2千萬的洗錢疑雲和前高雄縣長楊秋興互槓多日，潘恒旭19日凌晨在臉書PO文「哭笑不得的真相：黃光芹的消息來源是楊秋興、楊秋興的消息來源是聽吳子嘉說」，引起網友熱烈討論，還有人留言預測接下來的發展，就是「吳子嘉要調楊秋興去當證人，楊秋興受訪時說一切都跟他沒關係！」。

▲▼黃光芹,楊秋興,吳子嘉。（圖／ETtoday資料照）

▲黃光芹、楊秋興、吳子嘉被潘恒旭列為「謠言食物鏈」。（圖／ETtoday資料照）

潘恒旭19日受訪時指出，楊秋興、黃光芹和吳子嘉，這3人的組合根本就是「謠言食物鏈」，都是道聽途說、沒證據，「楊秋興指控我洗錢，又不敢跟我對賭，以後怎麼教孫子？孫子要怎麼立足高雄？還是要搬離高雄？」；潘恒旭狠批，大家都知道楊秋興自己先拋出洗錢議題，但現在又閃躲議題，就是在龜縮。

▲▼0818潘恆旭訪問。（圖／記者賴君欣攝）

▲潘恆旭再批楊秋興。（圖／記者賴君欣攝）

「楊秋興如果賭輸了、捐300萬給社會局，也是在幫你做功德，不然你這樣講人家壞話，以後要下阿鼻地獄、割喉地獄，這也是在幫你贖罪而已」；至於民進黨議員黃文益今北上向國稅局檢舉「旭創意」公司，要求查資金流向以及是否逃漏稅，潘恒旭僅冷冷回應一句「作秀做完了嗎？」。

▲▼黃光芹,楊秋興,吳子嘉。（圖／ETtoday資料照）

▲潘恒旭臉書文引起網友熱議。（圖／翻攝自潘恒旭臉書）

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關鍵字：黃光芹,楊秋興,吳子嘉,潘恒旭,政治獻金,韓國瑜,2千萬,洗錢

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