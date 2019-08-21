自爆被跟8個月！「想看私生活」　潘恒旭：跟我的狗仔賺不到獎金

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜自爆自己的車子被裝追蹤器，「感覺到國家機器動得非常厲害」，引起外界熱議，就連潘恒旭更爆料就連自己的座車也被跟監！他說「可能外界會以為我的私生活很豐富，但其實事實上很單調，相信狗仔隊要跟他也賺不到獎金，跟了八個月卻都沒什麼」；至於是否要對跟監的人提告？潘恒旭則說「不知道他是誰，但同情他跟不出所以然」。



▲高市觀光局長潘恒旭。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜自爆車子被裝追蹤器，潘恒旭也表示自己上任後，市議員李雅芬就有提醒他有人再跟，後來發現確實有人跟他的車，但認為只是媒體或狗仔，他也提到「我生活作息正常，所以跟我的話跟不出所以然，跟一陣子沒跟後來又跟，差不多前後跟了有八個月的時間」。

至於會不會認為是國家機器跟監？潘恒旭則說他是局處首長少數還沒結婚官員，可能外界會以為他的私生活很豐富，但其實事實上很單調，相信狗仔隊要跟他也賺不到獎金，前後跟了約八個月卻都沒什麼。至於是否要對跟監的人提告？潘恒旭則說「不知道他是誰，但同情他跟不出所以然」。

潘恒旭也提到，現在講電話要很小心，尤其選舉到了開始選舉模式，在通訊方面越小心越好，現在的選戰也是一種情報大戰，任何人的情資情報都可能主宰選舉結果。

除了有被裝追蹤器的疑慮，之前資深媒體人黃光芹曾爆韓國瑜在開會時都要沒收手機，潘恒旭則又隔空對嗆「我真的很懶得講那三個字，他是異想天開女人，被害妄想症嚴重，我們每次開市政會議，市長不會叫我們把手機拿出來，道聽塗說的話不要再講，吳子嘉來源是黃光芹，楊秋興消息來源吳子嘉，黃光芹消息來源是楊秋興，變成謠言食物鏈，到法院三個人作證就說『我是聽你說的』，這是今年台灣最大的笑話，就是叫聽說，胡說八道的聽說」。