韓國瑜自爆被裝追蹤器　潘恒旭加碼：確有其事，我也被跟監！

▲潘恒旭認追蹤器「確有其事」，還自爆自己也被跟監。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜自爆自己的車子被裝追蹤器，「感覺到國家機器動得非常厲害」，引起外界熱議，民進黨議員陳致中批評韓國瑜又在「假鬼假怪」，認為他是因公文和行程少等爭議，故意放話轉移焦點。但韓國瑜的愛將潘恒旭反駁，說追蹤器「確有其事」，更爆料就連自己的座車也都有被跟監！

韓國瑜20日出席市政會議，會後受訪時談到，自家人質疑被國家機器監視，「其實這段時間，我們感覺到國家機器動得非常的厲害，包括我的車子，都可能被裝追蹤器」，引發軒然大波；高雄橋頭地檢署喊話，只要韓國瑜提供相關資料，一定全力偵辦，蔡英文陣營則嗆「越扯越亂轉移焦點」。

▲韓國瑜自爆座車可能被裝追蹤器。（圖／記者賴君欣攝）

對此，前總統陳水扁兒子、現任民進黨議員陳致中批評，韓國瑜又在「假鬼假怪」，認為韓這陣子因為批公文和行程少等事件纏身，才故意語出驚人、轉移焦點，「國家機器根本不用大費周章去裝追蹤器，因為他根本沒在跑行程！」。

曾送月餅給陳致中，結果遭到退回的觀光局長潘恒旭則說，市長座車被裝追蹤器「確有其事」，更加碼爆料「自己的車也有被跟監，我的司機都要很靈光，一發現有人跟蹤，就得想辦法多繞好幾圈」。潘恒旭表示，被跟車已經有好長一段時間，但自己不做虧心事，也沒有去查對方到底什麼來頭。

對於陳致中批評，潘恒旭也反譏，「議員搞錯重點了，關於政治獻金和打麻將議題，都已經接近尾聲，市長根本沒必要拋新議題」，如果真要轉移話題，當初打麻將風波時，早就立刻提出，「認真、傻乎乎的陳致中議員，在政壇也不是白老鼠或小白兔了，怎麼會這麼認真傻乎乎呢？」

▲陳致中批韓刻意轉移焦點，被潘恒旭反譏「傻乎乎」。（圖／記者林敬旻攝）





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