自爆遭國家機器裝「追蹤器」監控　韓國瑜「展開反擊」決定告這個人

▲韓國瑜自爆座車可能被裝上追蹤器。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄市長韓國瑜20日突然自爆，稱自己的車子可能被裝追蹤器，「感覺到國家機器動得非常厲害」，由於事關重大，高市警鳳山分局偵查隊立刻派員向市長室接洽，要提供協助，但得到的回應卻是「等市長指示」，到了下午，高市府終於發出聲明，將正式提告多次闖入市長室的員工吳建鴻！

韓國瑜繼之前打麻將被拍照，拋出「國家機器」一說後，今又爆料自己的座車也可能被裝上追蹤器，他的愛將、觀光局長潘恒旭也表示「確有其事」，還加碼自爆自己的座車也常遭到跟監。由於事關市長維安，不容輕忽，高市警鳳山分局獲知後，主動向市長室接洽此事，但初步得到回應「等市長指示」。

高雄新聞局下午近5點時，終於發出書面回應：

高雄市長韓國瑜依據高雄地檢署來函，今(20)日正式決定對多次闖入市長室之市府員工吳建鴻提出加重竊盜罪及妨害秘密罪告訴。

自從去年九合一大選末期，韓國瑜市長就數度接獲來自於情治系統內部友人的嚴厲警告，表示韓國瑜市長的行程長期以來被國家機器所掌握，並且監控。

原本韓國瑜市長不以為意，然而在隨後的幾次重大事件當中，都再再顯示韓國瑜市長的行程的確極有可能處於被高度掌握當中。相關人士提醒韓國瑜市長，必須注意交通工具可能被安裝追蹤系統，或者手機的GPS定位被長期監控。因此市長於今(20)日上午表示, 的確感覺到國家機器動得非常厲害,包括自己的車子都可能被裝追蹤器。

從家庭海外渡假行程被偷拍，到擔任市長期間市長室五次被闖入，於今日正式定提告。到近日為了組成國政顧問團時，在徵詢相關重要成員的過程中，又數度被善意提醒。韓國瑜市長忍無可忍，只能夠以公開警告的方式，呼籲國家機器適可而止。

至於會否針對追蹤器一事提告？高雄新聞局長王淺秋則表示，「從頭到尾沒有說要提告，會全面警戒、清查並防範」。

▲民進黨議員已針對此事報案。（圖／翻攝邱俊憲臉書）