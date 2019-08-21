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元朗站「無差別襲擊案」滿1個月！港民今再號召「港鐵不合作運動」

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▲▼元朗襲擊事件滿一個月，不過港警卻未起訴任何一名白衣人。（圖／翻攝自臉書／‎巴打絲打Facebook Club）

▲元朗襲擊事件滿一個月，不過港警卻未起訴任何一名白衣人。（圖／翻攝自臉書／‎巴打絲打Facebook Club）

記者朱世凱／綜合報導

香港元朗西鐵站上（7）月21日晚間發生「無差別襲擊案」，不少身穿白衣的男子利用木棍、藤條等武器，突然攻擊西鐵站內的民眾、乘客及記者等，導致多人受傷。今日（8月21日）恰逢事件滿一個月，許多網友不滿警方和港鐵處理此事的做法，因此在早上7點30分於九龍塘站、荔景站及炮台山站發動「港鐵不合作運動」。

綜合港媒報導，早上8點左右，陸續有身穿黑衣和戴上口罩的男女現身九龍塘港鐵站，其中一名身穿黑衣的年輕女子在月台坐下，並且向乘客展示「五大訴求，缺一不可」的標語；另外，也有大約6名年輕人高舉手寫「毋忘元朗721」的牌子。

據悉，不合作運動已經開始了一個多小時，不過示威者並不多，他們除了在九龍塘站內舉標語外，也有呼喊口號，「我們願意為你上前擋子彈，你們可不可以為我們罷工罷課罷市一日」，有不少乘客以「加油」打氣回應，但也有人認為他們擋路、阻礙通行。

▼白衣人士無差別攻擊民眾。（圖／路透）

▲香港721遊行，有白衣人士無差別打人，中聯辦被潑漆。（圖／路透）

乘客陳先生指出，這次活動對他沒有造成影響，他支持目前的宣傳方式，「（元朗事件）到現在未起訴任何一個人，不可以被人遺忘！」余先生則說，先前已經知道今早有不合作行動，但此次行動沒有影響他上班，「好過上次好多。」

另一名於月台候車的乘客則批評示威者，「沒有搞你，你為何要影響別人？」他認為爭取自由的同時，也應該以不影響別人為前提；對於元朗事件的看法，他則回答「見人見智啦！」報導指出，示威者除了展開港鐵不合作運動外，今晚7點也會在元朗西鐵站靜坐表達訴求。

▼821港鐵不合作運動。（圖／翻攝自臉書／‎巴打絲打Facebook Club）

▲▼821港鐵不合作運動。（圖／翻攝自臉書／‎巴打絲打Facebook Club）

【事件回顧】

►元朗地鐵站暴打！車廂男乘客下跪求饒　白衣人照樣一拳揍飛

►反駁警黑合作...稱元朗事件「警力不足」！謝振中：有足夠證據就拘捕

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