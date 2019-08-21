對話平台「有心人」曝光！　港媒：林鄭本週見唐英年、大學校長

記者蔡儀潔／綜合報導

香港市民對港府的不滿日趨激烈，特首林鄭月娥20日出面宣佈，邀請民間提出構建對話平台的有心人聆聽意見，希望能與市民對話。《香港01》引述消息稱，這批「有心人」有10至20人，包括前政務司司長、全國政協常委唐英年、多間大學校長、以及多名政商專業界別人士，政府最快今（21）便會發出會面邀請。

自「818集會」170萬人示威後，林鄭月娥20日於行政會議前舉行記者會。她表示，將馬上展開工作去構建對話平台，以互相諒解、尊重態度，為今日的香港尋找出路，並會邀請民間提出構建對話平台的有心人聆聽意見。

▼香港民陣818舉行「流水式集會」，宣布有超過170萬人參與。（圖／記者黃彥傑攝）

據《香港01》報導，有消息人士透露，政府現正密鑼緊鼓籌備會面，其中提及的「有心人」，將會有10至20人，當中包括政商界、專業界別、大學校長等，其中，唐英年曾表態，願意幫手舉辦對話平台、擔任主持。

此外，多間大學校長亦有提及設立平台，中文大學校長段崇智建議從速成立「具建設性及認受性的對話平台」，連結政府及涵蓋不同年齡、階層和政見的社會人士；浸會大學校長錢大康提倡成立青年對話大平台；教育大學校長、全國政協委員張仁良表示各界應合力建設公開對話平台，共商對策。

消息人士指出，多名行政會議成員，包括林正財、葉劉淑儀及湯家驊均曾提及成立對話平台或和解委員會等，但他們已有管道直接向林鄭月娥進言，因此此次會面不包括他們；政府最快今日會邀約「有心人」會面，期望本週內進行，但相關會議不會公開。