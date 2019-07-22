反駁警黑合作...稱元朗事件「警力不足」！　謝振中：有足夠證據就拘捕

▲警方驅離群眾。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港民陣昨（21）日發起反對修例遊行，不過晚間卻有一群白衣人闖入西鐵元朗站爆打市民。事後，有網友傳訊息表示，當時有2名警察見到失控現場後轉頭走人，因此懷疑有「警黑合作」之嫌。對次，警察公共關係科總警司謝振中回應「是因為警力不足」，並且強調，元朗暴力事件是公然挑戰香港法治。

據《香港電台》報導，謝振中今日出席商台節目《在晴朗的一天出發》時，被問到「警黑合作」一事，他表示，這是如此嚴重的指控，警方絕對不會與犯罪份子合作，至於昨日沒有在現場立即拘捕任何人，並不是代表警方不關注，之後將會嚴厲追查這些違法份子，在適當的時機拘捕。

▲白衣人近日西鐵元朗站毆打無辜市民。（圖／路透）

謝振中說指出，警方在昨日晚間約10時45分時，接獲有人報案，稱西鐵元朗站爆發衝突，不過在這之前就已經收到多處的打鬥及火警案，所以先前就已派出多部衝鋒車到案發地點處理。他提到，警方一開始只派了2名巡邏警員到西鐵元朗站，不過當時因為有很多人持有武器，才離開要求增援，而支援隊伍隨後就在晚間約11時20分抵達了現場。

謝振中指出，據警方了解，在午夜後的南邊圍村有兩派人士正在對峙，甚至爆發衝突，因此懷疑有部分在元朗站施暴的人士可能進到了村內，因此便調了一些警力到該地做初步調查，但未能確認是同一批人，因此才沒有當場拘捕。對此，他強調，元朗暴力事件非常地無法無天，是在公然挑戰香港法治，「警方絕對不容許暴力再次發生」。