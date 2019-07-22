　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

反駁警黑合作...稱元朗事件「警力不足」！　謝振中：有足夠證據就拘捕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港721遊行，警方驅離群眾。（圖／路透）

▲警方驅離群眾。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港民陣昨（21）日發起反對修例遊行，不過晚間卻有一群白衣人闖入西鐵元朗站爆打市民。事後，有網友傳訊息表示，當時有2名警察見到失控現場後轉頭走人，因此懷疑有「警黑合作」之嫌。對次，警察公共關係科總警司謝振中回應「是因為警力不足」，並且強調，元朗暴力事件是公然挑戰香港法治。

據《香港電台》報導，謝振中今日出席商台節目《在晴朗的一天出發》時，被問到「警黑合作」一事，他表示，這是如此嚴重的指控，警方絕對不會與犯罪份子合作，至於昨日沒有在現場立即拘捕任何人，並不是代表警方不關注，之後將會嚴厲追查這些違法份子，在適當的時機拘捕。

▲香港721遊行，有白衣人士無差別打人，中聯辦被潑漆。（圖／路透）

▲白衣人近日西鐵元朗站毆打無辜市民。（圖／路透）

謝振中說指出，警方在昨日晚間約10時45分時，接獲有人報案，稱西鐵元朗站爆發衝突，不過在這之前就已經收到多處的打鬥及火警案，所以先前就已派出多部衝鋒車到案發地點處理。他提到，警方一開始只派了2名巡邏警員到西鐵元朗站，不過當時因為有很多人持有武器，才離開要求增援，而支援隊伍隨後就在晚間約11時20分抵達了現場。

謝振中指出，據警方了解，在午夜後的南邊圍村有兩派人士正在對峙，甚至爆發衝突，因此懷疑有部分在元朗站施暴的人士可能進到了村內，因此便調了一些警力到該地做初步調查，但未能確認是同一批人，因此才沒有當場拘捕。對此，他強調，元朗暴力事件非常地無法無天，是在公然挑戰香港法治，「警方絕對不容許暴力再次發生」。

ET快訊
大安區30分鐘飆99.5毫米暴雨！水淹小腿+超商進水　OL：
開9槍打死拒捕逃逸外勞　執法警判8月緩刑3年
大雨狂襲台北！東區SOGO淹成河　小巨蛋附近「巨浪狂掃」水淹
提早回家下秒遇恐怖暴雨　她「200M全身濕」狂滴水曝：藥袋全
國安局官員買645萬免稅菸！關務署：估將罰鍰460萬全數查扣

關鍵字：元朗,721遊行,警察,白衣人,逃犯條例,謝振中,港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

社區深夜竄惡火！2女童屋內「活活燒死」成焦屍　49歲女「跳樓逃生」身亡

攜港警高層直面記者　林鄭月娥：暴力只會助長更多的暴力

香港週末3場反送中遊行「休兵」　28日「轉場」聲援元朗

反駁警黑合作...稱元朗事件「警力不足」！　謝振中：有足夠證據就拘捕

網癮發作讓他想當蜘蛛人　13歲男從28樓爬去鄰居家偷筆電

傳白衣軍團再現元朗！20多間商家提早關門「防更大事件」

專治外遇！網傳「恐怖謎藥」救婚姻：男20天失去性能力　人妻一試結果曝光

華聞快遞／上市公司實施現金分紅　「真金白銀」回報投資者

12歲兒落水！勇父為救子「捨命一推」沉入湖底溺亡　母全程目睹崩潰

快訊／譴責721示威者衝擊中聯辦大樓！　林鄭月娥：觸碰「一國兩制」底線

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

賀！蔡桃貴1歲啦～　抓周可愛萌樣大放送

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

「用閃亮的歌聲開始現場演唱！」 他爆笑重現真珠美人魚經典神曲

社區深夜竄惡火！2女童屋內「活活燒死」成焦屍　49歲女「跳樓逃生」身亡

攜港警高層直面記者　林鄭月娥：暴力只會助長更多的暴力

香港週末3場反送中遊行「休兵」　28日「轉場」聲援元朗

反駁警黑合作...稱元朗事件「警力不足」！　謝振中：有足夠證據就拘捕

網癮發作讓他想當蜘蛛人　13歲男從28樓爬去鄰居家偷筆電

傳白衣軍團再現元朗！20多間商家提早關門「防更大事件」

專治外遇！網傳「恐怖謎藥」救婚姻：男20天失去性能力　人妻一試結果曝光

華聞快遞／上市公司實施現金分紅　「真金白銀」回報投資者

12歲兒落水！勇父為救子「捨命一推」沉入湖底溺亡　母全程目睹崩潰

快訊／譴責721示威者衝擊中聯辦大樓！　林鄭月娥：觸碰「一國兩制」底線

投票率達99.98%！金正恩也參與全國地方選舉　候選人沒對手

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

大安區30分鐘飆99.5毫米！水淹到小腿、超商也進水　OL無奈：撐傘也沒用

「吳宗憲只是揪團代訂菜鳥」 內情人士：早就是行之有年的陋習

林佳龍身家逾3億　還清近4000萬房貸

徐小可翻開小孩暑假作業「這是考眼力嗎」　滿滿格子：真的很想幫忙寫

房價漲跌對「自住」沒差？　他點出「20坪血淋淋實例」：一定要殺

比王柏融還特殊　廖敏雄看好劉致榮可以挑戰日職

0723好星運開關│射手開好運，為金牛打打氣

阿隆索遭三振火爆折棒　全壘打大賽奪冠陷大低潮

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

大陸熱門新聞

元朗白衣人攻擊　大肚孕婦被毆倒..

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

元朗白衣人鐵棍狂毆市民　36傷..

婦下半身手扶梯卡縫隙　左腿被截..

元朗男乘客下跪求饒　遭白衣人一..

即／白衣人襲元朗站　示威者被打

元朗白衣男打人後「心臟病發」倒..

5旬大叔檢查痔瘡　遭男醫生性侵

港警晚間射催淚彈　示威者丟瓶子..

白衣人棍棒暴打市民！港府嚴正追..

梁朝偉出演漫威「滿大人」被罵爆

19歲女慘死廢棄屋　警犬尋屍…

10歲小網紅天天用名牌「抗老保..

白衣人闖車廂暴打！青年跪地求不..

更多熱門

相關新聞

白衣人群毆港民「卻未被捕」　港警回應了！

香港民眾為了反對修訂《逃犯條例》，昨（21）日再度走上街頭，不料在今（22）日凌晨1點多時，突然出現上百名身穿白衣、戴白色頭盔及口罩的男子，進入元朗西鐵站內毆打民眾和記者，當警方到場後，這群白衣男便火速離去，有媒體詢問警方為什麼不逮捕施暴者，對方卻說「身穿白衣不等於有參與打鬥，所以並未逮捕任何一人。」

林鄭月娥：觸碰「一國兩制」底線

白衣人闖車廂暴打！青年跪地求不要再打

元朗白衣男打人後「心臟病發」倒地

香港變煉獄！主播狂奔救人…慘被元朗白衣人「爆頭往死裡打」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應了

元朗白衣人攻擊　大肚孕婦被毆倒地

滿滿蜆仔只要100！他見底部機關心涼了

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布調解結果

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！父母竄逃…港星氣炸嗆警

短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人　網轟想紅

1女墜落板橋車站月台釀死傷！

影／酒駕女無視警察　「360°迴轉」衝撞人群

他手指發黑　竟因30年壞習慣恐怖斷指

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面