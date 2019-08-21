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英媒專訪談及香港　華為創始人任正非：機場的路要打開

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華為總裁任正非在2月喊話，「30多歲年青力壯，不努力，光想躺在床上數錢，可能嗎？」（圖／達志影像／美聯社）

▲華為總裁任正非（圖／達志影像／美聯社）

記者曾俊豪／綜合報導

華為創始人兼首席執行官任正非15日接受英國天空電視台（Sky UK）專訪，回應華為5G佈局等議題。訪問時，採訪的記者突然問到任正非對香港的看法，他回應，自己並沒有什麼看法，「我只關心機場的路要打開，否則有人坐飛機去學校會有困難。」

任正非表示，除了機場之外，其他沒有什麼想法，因為「中國還是非常穩定的，穩定最大的基礎是窮人的生活要改善。習近平主席執政這麼多年來，致力於扭轉貧困，縣委書記等每個官員都要擔負起扶貧的責任。」

之後，任正非便以貴州為例，解釋這個曾是中國第二貧窮的省如何脫貧，沒有再對香港多做回應。不過，針對其他問題，任正非均侃侃而談，像是「後門」竊資，他回應，「在我們這裡不會發生安裝後門的事情。」

任正非指出，大陸國務院總理李克強、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪等都不只一次公開表示「中國企業不允許裝後門」，這代表政府承諾，也是釋法，「我們遵循他們的要求，不會安裝後門，不參與情報活動，如果我們做這些事情，帶來的後果就是全世界客戶不買我們的設備。」

▲▼ 14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲任正非認為香港機場的路應該要打開 。（圖／記者黃彥傑攝）

他表示，歐盟建立網絡安全法，德國和英國倡議全世界網絡設備商和運營商都不要安裝後門，都要擺在同一個水平上，「我認為這個倡議是非常正確的，我們不會去做這個事情，華為這樣做就意味著死亡，所有客戶都不買華為的設備，華為就會破產，不存在了。」

此外，對於美國政府將華為46 家子公司列入出口管制的實體清單，任正非坦言，「這是個不太公平的決定，因為華為沒有在世界上做什麼錯事，美國就把我們納入了實體清單」。不過他也提到，華為將設備換成自家零部件以後，設備效率比原來用美國零部件時還提升了30%。

任正非說，8、9月份是批量生產的磨合期，大概每月生產5000個基站，完成這個磨合期以後，今年可以提升到60萬個左右，明年至少可以生產150萬個5G基站，「我們已經基本上不靠美國供應商能夠活下來，但公司永遠對美國供應商敞開懷抱，只要美國供應商繼續賣給我們，還是會要大量買他們的零部件。」

▲華為鴻蒙系統。（圖／翻攝大陸網站）

▲華為鴻蒙系統。（圖／翻攝大陸網站）

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關鍵字：華為,任正非,香港,反送中,逃犯條例,特派現場

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