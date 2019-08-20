　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

擔心「智能燈柱」監控秋後算帳　香港發起824觀塘遊行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港民眾發起824遊行，擔心「智能燈柱」成為秋後算帳利器。（圖／翻攝自政府新聞網臉書）

▲香港民眾發起824遊行，擔心「智能燈柱」成為秋後算帳利器。（圖／翻攝自政府新聞網臉書）

記者林彥臣／綜合報導

香港民眾8月24日在觀塘發起新的遊行活動，除了要求港府回應反送中五大訴求外，還加入了反「智能燈柱」監控的訴求，理由是「智能燈柱」將會成為秋後算帳的利器。

香港民眾發起的824觀塘遊行，定名為「燃點香港，全民覺醒」，申請人劉穎匡19日下午與港警商討包括遊行路線在內等細節，但需等港警發出「不反對通知書」才能正式實施遊行活動。

根據港媒報導，劉頴匡指出，除五大訴求外，這次遊行希望喚醒市民對觀塘區及多區安裝智能燈柱的關注，因為智能燈柱具備人臉識別系統，不僅可供政府監控市民一舉一動，或記錄市民行蹤，也可能成為日後秋後算帳的證據。

▲▼反送中「大學生集會」千人聚集中環遮打花園！　促美英通過港人權法案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港市民擔心「智能燈柱」將成為日後秋後算帳的利器。（圖／記者黃彥傑攝）

多功能智能燈柱試驗計劃為期3年，最初在中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙咀、觀塘和啟德發展區，分階段安裝約 400 支智慧燈柱，其中九龍灣常悅道、啟德承啟道和觀塘市中心，已有 50 支在6月底投入服務，但由於燈柱設有全景攝影機，部分市民憂慮燈柱會被用於監控。

香港創新及科技局局長楊偉雄強調，智慧燈柱系統無人臉識別功能，所以拍攝到的數據，也不會傳送到第三方作人臉識別應用。

▲▼反送中「大學生集會」千人聚集中環遮打花園！　促美英通過港人權法案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲港府強調，智能燈柱沒有人臉辨識的功能。（圖／記者黃彥傑攝）

港府資訊科技總監辦公室和路政署過去曾開記者會解釋，智慧燈柱有一系列保障隱私的措施，包括燈柱的攝影機，只會拍攝公眾地方，亦會在顯眼處張貼告示，目前僅拍攝路面情況；每隔兩分鐘的交通快拍，會降低解像度並傳送至資料一線通後刪除。另外，攝影機拍到的影像及影片，僅供運輸署和環保署使用，以監察交通和協助打擊非法傾倒建築廢物。

另外，燈柱雖然有無線射頻識別（RFID）技術，但只能發出訊號，無收集 RFID 數據功能，不能讀取其他裝置資料，其中一個用途是為視障人士導航。

ET快訊
具惠善心痛揭離婚原因「是安宰賢外遇」：醉後曖昧多名女子
韓國瑜爆被監控「車到保養廠就知道」　網求：支持一定要告
台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆　竟是「低調大善
泰國「落地簽免費」又延長了　期限延至2020年4月底

關鍵字：香港,觀塘,824,智能燈柱,監控,反送中,粵港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港818集會「網路民調」疑蒐集網友IP　民陣呼籲：小心個資

快訊／示威者深水埗警署「祈福」　港警施放多枚催淚彈清場

大陸警告國泰航空　禁止「反送中機師」飛越大陸領空

保護國泰！譚文豪辭機師「風暴至我而止」：若不能並存，會繼續議會這條路

擔心「智能燈柱」監控秋後算帳　香港發起824觀塘遊行

兩岸文博會11月廈門登場　為「金雞百花」設專題展區

陸國家電網刊文：福建向金馬供電「可滿足未來25年需求」

假扮快遞員求復合！恐怖男遭打槍惱羞...綑綁女友77歲外婆「猛灌笑氣」

現實版「腰纏萬貫」！　深圳女子攜624條金項鍊闖關遭逮

6月底已接獲「警員虐打長者」投訴　港警：今日才知病房有監視器

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

保護國泰！譚文豪辭機師「風暴至我而止」：若不能並存，會繼續議會這條路

擔心「智能燈柱」監控秋後算帳　香港發起824觀塘遊行

兩岸文博會11月廈門登場　為「金雞百花」設專題展區

陸國家電網刊文：福建向金馬供電「可滿足未來25年需求」

假扮快遞員求復合！恐怖男遭打槍惱羞...綑綁女友77歲外婆「猛灌笑氣」

現實版「腰纏萬貫」！　深圳女子攜624條金項鍊闖關遭逮

6月底已接獲「警員虐打長者」投訴　港警：今日才知病房有監視器

16歲孫罹血癌「30天花102萬元」　無情爺拒救：我有4個孫不差這一個！

影／警察來了！2賊「往天上猛撒錢」引人來撿：快趁亂開溜…結局卻糗了

反修例持續引動盪　香港議員：十一國慶是中央死線

保護國泰！譚文豪辭機師「風暴至我而止」：若不能並存，會繼續議會這條路

餐廳巧遇亞莉安娜！　吃完飯要帳單…服務員：已經付過了

新生兒出生驚見「無肛症、只剩單腎」　轉診外接即時搶救

詹皇連3年榮登菜鳥最愛球員　柯瑞竟0票！灣區記者點出原因

新北「新創生」新行動　創新地方品牌邁向國際

蔡英文用珍奶、釋迦收服三原JAPAN　傳授牛肉麵更美味秘訣

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

孟美岐拍戲「被樹枝刮臉」大哭！　網狠酸矯情…粉絲心疼反擊

馬布瑞幫老東家北京首鋼招募林書豪　他加盟有助整個CBA

多喝可減肥還能抗老！溫開水的7大好處　小S、郭雪芙都照做

大陸熱門新聞

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘..

速食店玩手機邊充電！他當場觸電..

28歲護士整形「鼻眼滲血」慘死..

2女童睡夢中遭親生母「刀砍身亡..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

31歲OL慘遭新加坡男友掐死後..

未告知不加香菜「又拒買」！奧客..

30天花102萬元 　孫罹血癌..

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

男在香港連儂牆旁砍人！3男女重..

美售台66架F-16　中國外交..

房東跟前妻吵架砍人　2女1男童..

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺..

機車男「S型」耍帥 下一秒撞麥..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜狂喊被國家機器監控...蔡英文超無奈「雙手一攤」

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近日再出新招，狂懷疑自己被國家機器監控，20日甚至語出驚人表示，「其實這一段時間，我們感覺到國家機器動得非常的厲害，包括我的車子都可能被裝追蹤器，其實我們很清楚，到了保養場就知道。」對此，總統蔡英文20日下午出席活動時超無奈，以「雙手一攤」回應媒體問題。

2警疑醫院內「虐打長者」　港警回應

蔡正元6點質疑：反送中注定成不了事

影／將軍澳「連儂牆」砍人兇手遭逮 女傷者ICU與死神搏鬥

英領館港人深圳失蹤　爆遭拘留！

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠400萬

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

低壓雨彈來襲…2縣市拉警報

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

小貓報到第一天　主人見到這幕暖爆

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

他上女廁門後傳恩愛聲！1句對話讓他沉默了

有錢人的生活就是枯燥！勞力士老闆被起底

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面