擔心「智能燈柱」監控秋後算帳　香港發起824觀塘遊行

▲香港民眾發起824遊行，擔心「智能燈柱」成為秋後算帳利器。（圖／翻攝自政府新聞網臉書）

記者林彥臣／綜合報導

香港民眾8月24日在觀塘發起新的遊行活動，除了要求港府回應反送中五大訴求外，還加入了反「智能燈柱」監控的訴求，理由是「智能燈柱」將會成為秋後算帳的利器。

香港民眾發起的824觀塘遊行，定名為「燃點香港，全民覺醒」，申請人劉穎匡19日下午與港警商討包括遊行路線在內等細節，但需等港警發出「不反對通知書」才能正式實施遊行活動。

根據港媒報導，劉頴匡指出，除五大訴求外，這次遊行希望喚醒市民對觀塘區及多區安裝智能燈柱的關注，因為智能燈柱具備人臉識別系統，不僅可供政府監控市民一舉一動，或記錄市民行蹤，也可能成為日後秋後算帳的證據。

▲香港市民擔心「智能燈柱」將成為日後秋後算帳的利器。（圖／記者黃彥傑攝）



多功能智能燈柱試驗計劃為期3年，最初在中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙咀、觀塘和啟德發展區，分階段安裝約 400 支智慧燈柱，其中九龍灣常悅道、啟德承啟道和觀塘市中心，已有 50 支在6月底投入服務，但由於燈柱設有全景攝影機，部分市民憂慮燈柱會被用於監控。

香港創新及科技局局長楊偉雄強調，智慧燈柱系統無人臉識別功能，所以拍攝到的數據，也不會傳送到第三方作人臉識別應用。

▲港府強調，智能燈柱沒有人臉辨識的功能。（圖／記者黃彥傑攝）



港府資訊科技總監辦公室和路政署過去曾開記者會解釋，智慧燈柱有一系列保障隱私的措施，包括燈柱的攝影機，只會拍攝公眾地方，亦會在顯眼處張貼告示，目前僅拍攝路面情況；每隔兩分鐘的交通快拍，會降低解像度並傳送至資料一線通後刪除。另外，攝影機拍到的影像及影片，僅供運輸署和環保署使用，以監察交通和協助打擊非法傾倒建築廢物。

另外，燈柱雖然有無線射頻識別（RFID）技術，但只能發出訊號，無收集 RFID 數據功能，不能讀取其他裝置資料，其中一個用途是為視障人士導航。