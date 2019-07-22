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元朗地鐵站暴打！車廂男乘客下跪求饒　白衣人照樣一拳揍飛

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▲▼白衣人現蹤元朗！地鐵突擊示威者見人就打。議員林卓廷濺血。（圖／翻攝林卓廷臉書、翻攝臉書）

▲白衣人突襲元朗地鐵站，見人就打。（圖／翻攝林卓廷臉書）

大陸中心／柯沛辰報導

香港反送中效應不斷延燒，民間也發起721遊行。不料稍早深夜11點，一群疑似黑道的「白衣人」衝進元朗西鐵站，竟不分青紅皂白暴打乘客、記者及議員，還進到車廂內施暴。當時一名年輕男乘客下跪求饒，希望能幸免於難，不料仍遭一拳揍倒在地；影片流出後，引發網上一陣錯愕。

近千名「白衣人」21日晚間9點多打著「保衛元朗」口號，手持區旗，大量集結在元朗街頭，疑似有計畫性地要襲擊示威者。晚間接近11點時，大批白衣人衝進西鐵站內，看到人就揮舞藤條毆打，現場市民四處逃散，有人試圖反擊，有人被打到流血，但大部分人都躲進廁所避難，其中不乏一些記者。

▲▼元朗地鐵站暴打！車廂男乘客下跪求饒　遭白衣人一拳揍倒。（圖／翻攝自林卓廷臉書）

▲男乘客下跪求饒，仍遭一拳揍倒。（圖／翻攝林卓廷臉書）

綜合目前流出影片，「白衣人」大多持藤條，但也有人持刀械棍棒，甚至進到月台車廂內施暴。許多市民受到驚嚇，趕緊撥電話報警，但整整半小時都見不到人影。當時有年輕男乘客眼見逃不掉，單膝下跪向白衣人求饒，希望他們不要進到車廂，不料仍遭打手一拳揍倒在地。

有網友貼影片指出，當時2名警察看到黑道集結，立刻掉頭就走，懷疑是「警黑一家親」，但這段指控未受證實，目前也無積極證據。不過，有許多市民投訴香港媒體，指警方事後姍姍來遲，一個白衣人都沒抓到，而且打電話報案都沒下文，只得到一句「已有警方前往」隨即切斷電話。

▲▼白衣人地鐵站伏擊「棍棒暴打」市民！　議員控警黑合作、港府嚴正追究。（圖／翻攝柯耀林臉書）

▲白衣人地鐵站襲擊市民，有議員指控「警黑合作」。（圖／翻攝柯耀林臉書）

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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