機長廣播「香港人加油！」　國泰航空證實：他不再是公司員工

▲國泰航空證實，網路上瘋傳的機師已經不再是自家員工。（圖／資料照）

記者朱世凱／綜合報導

香港航空界人員上月底在機場接機大堂舉行「和你飛」集會，要求港府回應5大訴求。不久就有一段錄音流出，內容是一班由東京返回香港的國泰航班上，有機長用英文向乘客講解這場集會，最後再用廣東話說「香港人加油，萬事小心」。事後有網友爆料，這名機長遭到解雇，國泰航空稍早證實，該機師「已經不再是公司員工」。

綜合港媒報導，上（7）月26日在機場接機大堂有一場「和你飛」集會，大會宣布約有1.5萬人參與。之後就有一段抵港航班降落前的廣播錄音流出，內容是機長以英語交代飛行情況和天氣，並提醒入境大堂正有一場非常和平有秩序的示威行動，這場活動是要撤回具有爭議性的《引渡條例》修訂。

▼香港航空界人員上月底在機場展開「和你飛」集會。（圖／路透）

機場之後強調，「不要被穿黑衣、坐在入境大堂的人群嚇倒了」，並鼓勵乘客可隨意跟他們傾談，嘗試了解香港，最後更用廣東話說「香港人加油，萬事小心」；不過自昨（20）日開始，網路上就流傳這名機師被辭職。國泰航空稍早對此回覆，「他不再是公司員工」，不過並未回應機長是主動辭職還是被遣散。

國泰航空近日被大陸民航局發出重大航空安全風險警示，已有不少機師和機場員工被解僱，包括7月28日中上環衝突涉嫌暴動罪被捕的機師。國泰英籍行政總裁何杲、顧客商務總裁盧家培也離職；此外，公民黨立法會議員、同時也是國泰航空機師的譚文豪，20日也宣布即刻請辭機師一職，表示「感謝這間一手一腳栽培我的公司」。

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