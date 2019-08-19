共同紀念《台灣關係法》40年　外交部：川普證實售F-16V具指標意義

▲美軍F-16V戰機。（圖／翻攝自Tom Demerly臉書）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普18日證實，已經批准向台灣售出總價80億美元（約新台幣2500億元）的F-16V戰機群。對此，我外交部發言人歐江安表示，多年來向美方爭取新式戰機都未獲同意，這次爭取F-16V戰機軍售，將強化台灣的空防戰力，具指標意義。

根據外媒報導，川普週日（18日）離開紐澤西州（New Jersey）前回應媒體提問，被問到是否會賣給台灣66架F16-V戰機，他回答已經批准這項80億美元的軍售案，「這將帶來很多錢，很多工作機會。」川普接著指出，美方相信台灣軍方對於戰機的使用會很負責任。此項軍售案包含戰機、訓練、相關設備及售後服務。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）先前引述知情人士說法，川普政府正繼續推動對台軍售案，將售台66架F-16V戰機，總價80億美元。國務院已在週四（15日）晚上通知國會，16日晚上結束以前向參議院外交委員會，以及眾議院外交委員會提出該項軍售案，作為非正式評估的依據。美國參眾兩院的外交委員會主席以及多位議員，16日紛紛發表聲明支持，表示樂見川普政府賣給台灣F-16V戰機；民主、共和兩黨也同聲支持該項軍售案。

對此，外交部發言人歐江安也表示，外交部表達誠摯歡迎與感謝，也對川普政府在台美共同紀念《台灣關係法》立法40週年之際，持續不斷以具體作為履行該法及「六項保證」對我國的安全承諾，表達由衷感謝。

歐江安表示，近來台灣周遭不斷有軍事操演，破壞區域和平及穩定，並在東海、南海耀武揚威，不僅威脅台灣人民所享有的自由民主，也已引起鄰近國家的憂慮。

歐江安指出，我國多年來持續向美方爭取新式戰機，均未獲同意，這次蔡英文政府向美方爭取的F-16V戰機軍售案，將對強化台灣的空防戰力、展現自我防衛決心、保衞我國人自由民主的生活方式極為重要，極具指標意義，也充分展現台美安全夥伴關係緊密且持續提升。

▼外交部副發言人歐江安。（圖／記者蔣婕妤攝）

