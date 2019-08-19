川普證實售台F-16V　國防部：希望儘早獲得美國會同意

▲美國總統川普證實售台F-16V戰機。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普18日證實，已經批准向台灣售出總價80億美元（約新台幣2500億元）的F-16V戰機群，並表示這將帶來「很多錢和很多的工作機會」。對此，我國防部表示，希望這項軍售案能儘早獲得美國國會同意，以利於提升台灣足夠自我防衛的空防戰力。

根據外媒報導，川普週日（18日）離開紐澤西州（New Jersey）前回應媒體提問，被問到是否會賣給台灣66架F16-V戰機，他回答已經批准這項80億美元的軍售案，「這將帶來很多錢，很多工作機會。」川普接著指出，美方相信台灣軍方對於戰機的使用會很負責任。此項軍售案包含戰機、訓練、相關設備及售後服務。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）先前引述知情人士說法，川普政府正繼續推動對台軍售案，將售台66架F-16V戰機，總價80億美元。國務院已在週四（15日）晚上通知國會，16日晚上結束以前向參議院外交委員會，以及眾議院外交委員會提出該項軍售案，作為非正式評估的依據。美國參眾兩院的外交委員會主席以及多位議員，16日紛紛發表聲明支持，表示樂見川普政府賣給台灣F-16V戰機；民主、共和兩黨也同聲支持該項軍售案。

對此，我國防部稍早表示，希望這項軍售案能儘早獲得美國國會同意，以利於提升台灣足夠自我防衛的空防戰力，及維護台海的和平與亞太地區的安全與穩定。

國防部指出，將持續與美行政部門保持密切聯繫，本案若有最新進度，正式獲得通報後，將即時對外界公布。

▼美軍F-16V戰機。（圖／翻攝自Tom Demerly臉書）

