川普證實售台66架F-16V　總統府：大幅強化我國空中防衛能量

▲美軍F-16V戰機。（圖／翻攝自Tom Demerly臉書）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普18日證實，已經批准向台灣售出總價80億美元（約新台幣2500億元）的F-16V戰機群。對此，總統府發言人黃重諺表示，將大幅強化我國空中防衛能量，我國將持續以負責任的態度，致力確保兩岸及區域的和平穩定，並維護台灣的自由民主。

根據外媒報導，川普週日（18日）離開紐澤西州（New Jersey）前回應媒體提問，被問到是否會賣給台灣66架F16-V戰機，他回答已經批准這項80億美元的軍售案，「這將帶來很多錢，很多工作機會。」川普接著指出，美方相信台灣軍方對於戰機的使用會很負責任。此項軍售案包含戰機、訓練、相關設備及售後服務。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）先前引述知情人士說法，川普政府正繼續推動對台軍售案，將售台66架F-16V戰機，總價80億美元。國務院已在週四（15日）晚上通知國會，16日晚上結束以前向參議院外交委員會，以及眾議院外交委員會提出該項軍售案，作為非正式評估的依據。美國參眾兩院的外交委員會主席以及多位議員，16日紛紛發表聲明支持，表示樂見川普政府賣給台灣F-16V戰機；民主、共和兩黨也同聲支持該項軍售案。

對此，黃重諺表示，獲得這項新型戰機，將大幅強化我國空中防衛能量，我國將持續以負責任的態度，致力確保兩岸及區域的和平穩定，並維護台灣的自由民主。

黃重諺表示，感謝川普對台灣國防安全的重視，並堅定履行《台灣關係法》與六項保證的承諾。作為國際負責任的一員，未來台灣也將持續提高對國防的投資，強化國防工業與國防科技研發，並持續在國防安全的各項議題與美方保持密切溝通與合作，對台海與區域的安全穩定繼續做出貢獻。

▼總統府發言人黃重諺。（圖／記者張一中攝）

