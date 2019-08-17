韓國瑜北上跑選舉....陳其邁南下高雄勘災籲市民「務必留意豪雨」

▲陳其邁南下勘災。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜17日因雨勢暫緩、災害應變中心1級沒有開設，因此北上台北跑選舉行程。行政院副院長陳其邁則是一早就南下高雄，先是參加人工智慧學校醫療專班開學典禮，在和立委邱議瑩、管碧玲及交通部黃次長、公路總局、農委會農糧署、水保局、經濟部水利署同仁前往六龜一帶勘災，瞭解土石流造成道路中斷及農業損失情形。

陳其邁透過臉書表示，昨天台27線大津往六龜市區方向，沿路多處土石崩落阻斷道路，在公路總局同仁搶修下已恢復通車，「我要求公路總局檢視中興至大津段拓寬改程橋樑路面加高及通洪斷面是否足夠，並要求水保局改善山水炎這裡的野溪溝渠，讓逕流面積加大，減少土石流災害。」

陳其邁提到，昨晚在扇平山莊一帶也發生土石流，造成民眾錢財損失，已經請林務局儘速檢討上游攔砂壩工程工法，改善每次豪雨一來，上方林班地邊坡土石流的問題。

陳其邁指出，接著也到新威一帶，訪查芭樂、芒果及木瓜等果園的農損情況，「我請市府區公所務必加速查估農損規模、農業資材損失情形，並協助農民加速辦理現金救助」。

陳其邁強調，受西南氣流影響，高雄山區連日豪雨不斷，累積雨量已破600毫米，六龜、桃源、甲仙、那瑪夏等山區，因為上游表面土層吸水都已經飽和，若再有強降雨，恐怕會引發嚴重土石流的災情，「市民朋友務必隨時留意豪雨訊息」。