　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜北上跑選舉....陳其邁南下高雄勘災籲市民「務必留意豪雨」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲陳其邁南下勘災。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲陳其邁南下勘災。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜17日因雨勢暫緩、災害應變中心1級沒有開設，因此北上台北跑選舉行程。行政院副院長陳其邁則是一早就南下高雄，先是參加人工智慧學校醫療專班開學典禮，在和立委邱議瑩、管碧玲及交通部黃次長、公路總局、農委會農糧署、水保局、經濟部水利署同仁前往六龜一帶勘災，瞭解土石流造成道路中斷及農業損失情形。

陳其邁透過臉書表示，昨天台27線大津往六龜市區方向，沿路多處土石崩落阻斷道路，在公路總局同仁搶修下已恢復通車，「我要求公路總局檢視中興至大津段拓寬改程橋樑路面加高及通洪斷面是否足夠，並要求水保局改善山水炎這裡的野溪溝渠，讓逕流面積加大，減少土石流災害。」

陳其邁提到，昨晚在扇平山莊一帶也發生土石流，造成民眾錢財損失，已經請林務局儘速檢討上游攔砂壩工程工法，改善每次豪雨一來，上方林班地邊坡土石流的問題。

陳其邁指出，接著也到新威一帶，訪查芭樂、芒果及木瓜等果園的農損情況，「我請市府區公所務必加速查估農損規模、農業資材損失情形，並協助農民加速辦理現金救助」。

陳其邁強調，受西南氣流影響，高雄山區連日豪雨不斷，累積雨量已破600毫米，六龜、桃源、甲仙、那瑪夏等山區，因為上游表面土層吸水都已經飽和，若再有強降雨，恐怕會引發嚴重土石流的災情，「市民朋友務必隨時留意豪雨訊息」。

ET快訊
17歲妹肚子詭異隆起　醫開刀驚見「畸形雙胞胎半屍」化成腫瘤塞

關鍵字：陳其邁,韓國瑜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

喊「1.2.3」就上鉤...15秒釣1隻 草蝦天堂！高手1小時捕獲100隻

楊丞琳「會為愛情放棄事業?」　超霸氣回答...全場服了！

超多表情包！萌娃「厭世臉」理髮-嘟嘴+皺眉超有戲...網笑：就派欸

張善政為韓國瑜狂嗆蔡英文　黨政人士酸：為韓張配權力中毒

韓國瑜北上跑選舉....陳其邁南下高雄勘災籲市民「務必留意豪雨」

因應美中貿易戰對台灣衝擊　蔡英文：政府備有3大策略

熊讚過四歲生日了！　東森得意狗「不倒不相識」來送禮

林右昌要花3個月變回「基隆三浦春馬」　網笑：用最高標準監督你減肥

「彰化高嘉瑜」大雨中撩水勘災　脫背心讓發抖的小女孩取暖

換韓不可能！柯文哲：有鋼鐵韓粉250萬基本盤

接任韓國瑜競總主委？　侯友宜：完全不考慮

台中捕獲野生小英　午餐花不到100元！「蒸餃30元、酸辣湯20元」

百人顧問團成軍！韓國瑜：國家各個領域最精英分子組成

「醉羅漢現身」一路睡到大馬路險遭車輾　警及時出現喚醒

迪麗熱巴90度站直長這樣！　「0彎曲鉛筆腿」網驚呆

15公尺藍鯨超夢幻！澎湖國際海灣燈光節19：30登場　還有絕美燈光秀

過世狗兒子回來了！1歲妹「尿尿在沙發」...媽一看秒鼻酸：動作和眼神都好像

反送中示威者「蛋洗旺角警署」強光射警　港警持盾驅散

不斷更新／詹子賢滾地球打回超前分　6局結束象3：2猿

陳芳語辣噴「W型北半球」！　小樂站「搖滾區」一看：沒感覺

東森寵物雲12家門市齊開幕　彰化中山店「小店長」坐鎮收銀台：歡迎光臨！

亂傳羅PD、鄭有美婚外情！　3位加害者得到報應⋯下場出爐

編輯實測／揪閨蜜一起買！「電眼修修」包裝超美　保濕又提亮

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

政治熱門新聞

基隆市長30年前舊照出土　撞臉..

完整名單／韓國瑜國政顧問超強！..

獨／獨韓國瑜想找張忠謀當副手　..

館長批歐陽娜娜：丟台灣的臉

蔡英文逆轉勝韓　羅友志3點分析..

李佳芬：行政首長批太多公文不正..

陳其邁：高雄有市長跟沒有一樣

潘孟安舊照穿真理褲　鄭文燦是桃..

王金平：「桃園三結義」沒破局！

18日「桃園三結義」破局！　郭..

快訊／侯友宜洗臉蔡英文：我做事..

金門陳先生身分曝！送韓國瑜高粱..

結盟秒破局！王金平：祝郭柯越合..

名嘴爆：郭台銘被說服等著「換瑜..

更多熱門

相關新聞

柯文哲：鋼鐵韓粉250萬基本盤跑不掉

高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統大選，但近期的民調皆顯示他的支持度下滑，外界也傳言可能出現「換柱2.0」，但台北市長柯文哲接受政論節目專訪時認為，換柱可能，換掉韓國瑜不可能，鋼鐵韓粉的硬度還是很硬，250萬的基本盤應該跑不掉，更說，一旦發生就是彗星撞地球。

接任韓國瑜競總主委？侯友宜：完全不考慮

張善政嗆：蔡英文請去媽祖面前發誓有無監控韓國瑜

李佳芬：大家想盡辦法困住韓國瑜

心疼韓國瑜被黑　李佳芬：有證據拿出來！

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

妻買火龍果…問怎麼賣？真相笑炸

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒息倒地

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

豪大雨深夜再擴！下周恐有颱風生成

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」鄰居聞屍臭破門

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

女友出國念書提分手　男曝結局網淚崩

今年新iPhone傳9/10發表、9/20開賣

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

台中女大生遭輾斃！貨車轉死亡彎道奪命

隋「性」男泡麵加料迷昏網友　性侵判刑

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

女屍詭失蹤！他詭揭「冥婚」暗黑產業鏈

更多

最夯影音

更多

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面