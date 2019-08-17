因應美中貿易戰對台灣衝擊　蔡英文：政府備有3大策略

▲蔡英文表示，面對美中貿易戰，政府已擬妥策略。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文在立委張廖萬堅、經濟部長沈榮津陪同下17日參訪台中市般若科技公司，面對美中貿易大戰對台灣的衝擊，沈榮津表示，政府已備妥協助產業升級轉型等3大方案解決，蔡總統則說，第2季成長率已是四小龍第1名，下半年前景會更好。

蔡英文上午參訪般若公司，她說，該公司主要生產水上摩托車跟快艇的螺旋槳，不但是冠軍企業，也是幸福企業，因此來參觀這個具有代表性的台灣企業，另外，不論是在地企業、或者台商回流、外商等，都持續加碼投資台灣，而經濟部也提出了投資台灣的3大方案，不論從賦稅、土地、廠房等都給予協助，而從主計處統計，台灣第2季成長率，已經是四小龍第1名，預估第3季、第4季會更好。

沈榮津說，最近因為美中貿易摩擦，充滿不確定因素，導致企業在投資方面比較保守，造成部份外銷型等產業受到影響，但是政府如果因應得宜，危機就是轉機，政府已準備3大方案協助產業度過難關，首先是產業升級轉型，中小企業部分，政府就協助朝向數位化，大企業則朝向智慧化，不但加大力道，也加深高度跟廣度。

接著也利用這個機會練兵，沈榮津說，當年亞洲金融風暴的時候，他任職經濟部中部辦公室，當時就是經濟部跟勞動部合作，受到很多工具機業者認同，這次受影響的機械業可以再來一次，引進大數據和AI，提升人才培育。

沈說，最後是利用內需市場來補足這個缺口，所謂內需市場，包括學校教學設備、工具機、職訓中心設備等，提早汰舊換新；台商回台投資部分，多購買國產的機器設備，當然國營事業的採購也是很大的來源。