台中捕獲野生小英　午餐花不到100元！「蒸餃30元、酸辣湯20元」

▲立委張廖萬堅安排小英總統品嚐銅板美食。（圖／張廖萬堅立委提供）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文17日在台中市西屯區福壽宮參拜後，中午到逢甲商圈文華路的吉峰蒸餃，品嚐地方小吃，蔡英文點了一籠蒸餃（30元）、一碗酸辣湯（20元）和少許小菜，花費不到1百元，不但稱讚便宜又好吃，還說逢甲大學學生真幸福。

▲小英總統和蒸餃店老板一家人合照。（圖／張廖萬堅立委提供）

蔡英文上午跑完行程後，中午在立委張廖萬堅安排下，和立委洪慈庸、市議員林祈烽等人到逢甲商圈一家吉峰蒸餃用餐，蔡總統發現這家店超有佛心，1籠蒸餃30元，此外，不論是榨菜肉絲湯、蛋花湯、貢丸湯還是酸辣湯，1碗一律20元，蔡點了1籠蒸餃、1碗酸辣湯和少許海帶泡菜等小菜，花費不到1百元，她覺得逢甲大學學生真幸福。

▲小英總統在店內簽名留念。（圖／張廖萬堅立委提供）

張廖萬堅表示，店家老板在逢甲精華地段賣這麼便宜，完全是為了學生著想，考量學生沒什麼錢，也因此在網路上好評不斷，不過，也因為便宜，賣得多，才能有餘力做公益，老板就常常贊助西苑國中棒球隊費用。

▲吉峰蒸餃便宜又好吃，價格超佛心。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文的突然造訪，也引起店內一陣騷動，不少顧客爭相要和野生小英合照，有的還拿有裱框的照片給小英簽名，後來為了要趕下一個行程，小英在店內停留不到半小時。