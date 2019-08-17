接任韓國瑜競總主委？　侯友宜：完全不考慮

▲侯友宜、韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）
記者呂欣玫／綜合報導
高雄市長韓國瑜在各縣市的競選團隊組織，外傳新北市長侯友宜將接任新北市競總主委，侯友宜17日稍早透過幕僚否認此消息，接著也親自回應，「完全不考慮」，要好好的拚市政。
2020採總統立委聯合競選，15黨籍縣市長將擔任韓國瑜與各地立委聯合競選總部主委，非執政縣市則由議長擔任。被問及是否接任新北市競總主委，侯友宜17日參加新北市金山甘藷節時表示，現在他以市政為最大的優先，其他的完全不考慮，要好好的拚市政。
▲侯友宜、韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）
記者呂欣玫／綜合報導
高雄市長韓國瑜在各縣市的競選團隊組織，外傳新北市長侯友宜將接任新北市競總主委，侯友宜17日稍早透過幕僚否認此消息，接著也親自回應，「完全不考慮」，要好好的拚市政。
2020採總統立委聯合競選，15黨籍縣市長將擔任韓國瑜與各地立委聯合競選總部主委，非執政縣市則由議長擔任。被問及是否接任新北市競總主委，侯友宜17日參加新北市金山甘藷節時表示，現在他以市政為最大的優先，其他的完全不考慮，要好好的拚市政。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..