接任韓國瑜競總主委？　侯友宜：完全不考慮

▲侯友宜、韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／綜合報導

高雄市長韓國瑜在各縣市的競選團隊組織，外傳新北市長侯友宜將接任新北市競總主委，侯友宜17日稍早透過幕僚否認此消息，接著也親自回應，「完全不考慮」，要好好的拚市政。

2020採總統立委聯合競選，15黨籍縣市長將擔任韓國瑜與各地立委聯合競選總部主委，非執政縣市則由議長擔任。被問及是否接任新北市競總主委，侯友宜17日參加新北市金山甘藷節時表示，現在他以市政為最大的優先，其他的完全不考慮，要好好的拚市政。