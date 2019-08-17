軍購是為了和平　蔡英文：感謝美國依台灣關係法出售F16V戰機

▲蔡英文上午參訪台中市般若科技公司。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文17日參訪台中市般若科技公司時表示，她非常感謝美國行政和國會部門依據台灣關係係，同意出售66架F16V戰機，至於會不會因此刺激到大陸，她強調，軍購是為了國防需求，是為了台海的和平跟區域穩定。

▲蔡英文感謝美國同意出售戰機。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文上午在經濟部長沈榮津等人陪同下參訪般若科技公司，蔡誇稱般若主要製造水上摩托車跟快艇的螺旋，在國際市場上佔有一席之地，不但是冠軍企業也是幸福企業。

▲蔡英文參觀般若工廠。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文參觀後接受聯訪時表示，國安部門一直都有個小組關注香港情勢發展，而全世界也都表達關切，希望香港人所期待的自由民主可以落實，那政府也已經針對香港情勢發展對台灣的影響，備妥因應措施，最近國際情勢是有比較複雜，國安高層會議也都有經常性召開。

至於美國同意出售戰機一事，會不會擔心刺激到大陸？蔡英文說，非常高興也非常感謝美國行政部門通知國會，將出售給台灣66架F16V戰機，希望在完成程序之後，能夠正式通知台灣這項軍購案。

她說，從這項軍購案，體現出來的是美國行政部門跟國會部門是依據台灣關係法，讓台灣有足夠的自我防衛的能力，未來也會一定程度的提升空軍的戰力，提升整體國防，國防能量的提升是為了和平，也只有在有足夠的自我防衛能量的情況下，才能保證和平會持續下去。

蔡英文強調，軍購都是為了國防需求，政府對於國防資源的運用都非常謹慎，錢都會花在刀口上，政府會把國防資源做最好的配置，讓國防能量持續增加，確保台海的和平跟區域穩定。