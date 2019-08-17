朱立倫訪華府　美國安官員：台美友好不等於支持民進黨

▲朱立倫訪華府。（圖／朱辦提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫在初選後安排兩週的訪美行程，他於美國時間16日，繼續第二天的華府訪問行程，獲邀進入國務院，並前往智庫與重量級涉台學者與政界人士交換意見，美方官員對此次訪問表達高度肯定，並說明「美方絕對沒有特別支持民進黨或是國民黨。這種誤解是來自民進黨現在在執政，這是台美的友好」，希望朱立倫將此訊息帶回台灣。

朱立倫首日獲邀進入白宮拜會國安會官員，並前往智庫與重量級涉台學者與政界人士交換意見，朱以國民黨前主席身分，表達國民黨親美立場，「不再讓華府只聽到民進黨單方面聲音」。

他16日展開為期兩天的華府訪問，首日與美國在台協會(AIT)官員們進行早餐會。隨後拜會兩大重量級智庫，與卡內基國際和平基金會、AIT前處長包道格（Douglas H. Paal），還有布魯金斯研究院、AIT前主席卜睿哲（Richard Bush）等閉門座談；下午則赴白宮拜會國安會官員，之後拜訪智庫「2049計畫」等單位。

朱立倫16日上午與美國官員會面，美方相當關心美中台關係變化，朱立倫說明：國民黨是支持兩岸維持現狀，和平進行交流。國民黨猶如美國民主、共和兩黨，以美國利益優先。我們一切以中華民國優先。美方學者回應：希望看到更多像朱前主席一樣的國民黨政治人物，真正了解美中台關係的人。

雙方交換意見，討論熱烈，在閉門拜會的尾聲，美方官員鄭重表示，美方絕對沒有特別支持民進黨或是國民黨，這種誤解是來自民進黨現在在執政，這是美台的友好，希望一定要讓台灣朋友知道。為期兩天華府訪問行程成果豐碩，朱立倫隨即於傍晚搭火車前往紐約，預計在美國時間17日晚間，受邀到美東華人學術聯誼會演講。