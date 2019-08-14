朱立倫14日赴美溝通：不讓美台關係扭曲為美綠關係

▲朱立倫。（資料照／翻攝自朱立倫臉書粉專）



記者呂欣玫／綜合報導

前新北市長朱立倫於國民黨總統初選落敗後，外界關注他將如何協助黨贏得2020總統大選，對此，他透過臉書指出，14日起的訪美行將為國民黨溝通美台關係，「不能讓美台關係被扭曲為美綠關係！」

朱立倫於臉書透露初選後的最新動向，他表示，初選後他依然忙碌的到各地謝謝支持他的朋友，也謝謝那些在他行腳各處，提點台灣社會的美好、台灣需要怎樣國家藍圖的各行各業的朋友，「我還是深深相信，台灣有很多的價值，早就超越藍綠，成為國家向前的共識了」。

對於許多人問朱立倫對2020大選的看法，他認為，誰能走回主流價值，誰能凝聚最大共識，誰就會贏！至於如何協助國民黨打贏選戰，他表示，他執政過兩個人口加總起來超過六百萬的城市（桃園縣、新北市），也當過國民黨主席，為國民黨全體的勝選，「我必然是全力以赴的，這點，關心藍營的朋友們，完全不必擔心」。

談及國民黨的勝選關鍵，朱立倫指出，除了團結，支持黨的提名人之外，更重要的是中間選民，以及綠營內對蔡英文執政不滿的人，若能以更宏觀的政策，以更具包容度的召喚，來爭取的話，那藍營明年在總統大選，國會大選上，贏下多數民眾認同的機會，當然會大很多！

另外，對於朱立倫14日將再度訪美，他表示，本來這純粹是因為孩子念書的私人行程，但他畢竟有不少美國友人，一直很關切美台之間的關係，關切2020這場大選，國民黨贏或輸，對台灣的未來，會有怎樣的衝擊。

所以，朱立倫特別安排了兩天的行程，到華府跟一些美國友人聊聊藍營對這些議題的想法，也希望能「為國民黨多溝通一些美台關係」，以及兩岸關係的觀點，「不能讓美台關係被扭曲為美綠關係！」

朱立倫強調，他始終是一名國民黨員，始終相信「中道力量最大」，始終對台灣的民主成就感覺驕傲，始終是堅信要怎麼收穫就得先怎麼耕耘的憨直人，就像台灣雖是寶島，但地震、颱風是宿命，然而人與人的相互關懷，政府政策的事前規劃、事中應變、事後補強，則必然是寶島之所以為寶島的依靠，「天祐台灣，但我們要先自立自強」。