　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫14日赴美溝通：不讓美台關係扭曲為美綠關係

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼朱立倫PO吃滷肉飯的照片，意外掀起「南北戰爭」。（圖／翻攝自朱立倫臉書粉專）

▲朱立倫。（資料照／翻攝自朱立倫臉書粉專）

記者呂欣玫／綜合報導

前新北市長朱立倫於國民黨總統初選落敗後，外界關注他將如何協助黨贏得2020總統大選，對此，他透過臉書指出，14日起的訪美行將為國民黨溝通美台關係，「不能讓美台關係被扭曲為美綠關係！」

朱立倫於臉書透露初選後的最新動向，他表示，初選後他依然忙碌的到各地謝謝支持他的朋友，也謝謝那些在他行腳各處，提點台灣社會的美好、台灣需要怎樣國家藍圖的各行各業的朋友，「我還是深深相信，台灣有很多的價值，早就超越藍綠，成為國家向前的共識了」。

對於許多人問朱立倫對2020大選的看法，他認為，誰能走回主流價值，誰能凝聚最大共識，誰就會贏！至於如何協助國民黨打贏選戰，他表示，他執政過兩個人口加總起來超過六百萬的城市（桃園縣、新北市），也當過國民黨主席，為國民黨全體的勝選，「我必然是全力以赴的，這點，關心藍營的朋友們，完全不必擔心」。

談及國民黨的勝選關鍵，朱立倫指出，除了團結，支持黨的提名人之外，更重要的是中間選民，以及綠營內對蔡英文執政不滿的人，若能以更宏觀的政策，以更具包容度的召喚，來爭取的話，那藍營明年在總統大選，國會大選上，贏下多數民眾認同的機會，當然會大很多！

另外，對於朱立倫14日將再度訪美，他表示，本來這純粹是因為孩子念書的私人行程，但他畢竟有不少美國友人，一直很關切美台之間的關係，關切2020這場大選，國民黨贏或輸，對台灣的未來，會有怎樣的衝擊。

所以，朱立倫特別安排了兩天的行程，到華府跟一些美國友人聊聊藍營對這些議題的想法，也希望能「為國民黨多溝通一些美台關係」，以及兩岸關係的觀點，「不能讓美台關係被扭曲為美綠關係！」

朱立倫強調，他始終是一名國民黨員，始終相信「中道力量最大」，始終對台灣的民主成就感覺驕傲，始終是堅信要怎麼收穫就得先怎麼耕耘的憨直人，就像台灣雖是寶島，但地震、颱風是宿命，然而人與人的相互關懷，政府政策的事前規劃、事中應變、事後補強，則必然是寶島之所以為寶島的依靠，「天祐台灣，但我們要先自立自強」。

ET快訊
快訊／國民黨中常會通過「禁止抹黑韓國瑜」條款
快訊／基本工資調高！月薪多700元增至2萬3800、時薪多8
逛西門町衣服被扯掉！潔哥「小草莓走光」剩內衣褲…路人動作暖哭
她翻出「17年前發票」想起已逝嬤！網見亮點大歪樓：這物價太狂

關鍵字：朱立倫,國民黨,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

二度槓上！詹江村踢爆「你媽媽賺紅錢」　黃捷：停止騷擾我家人

單身、婚育租金補貼9/2上路！最高可領5千元...2.4萬人受惠

臉書轟韓國瑜「小三夜店進行式」　楊秋興神隱2天丟10字首度回應

韓國瑜上班日中午才出門　陳思宇：可請教柯文哲「勤政」二字

快訊／中常會通過「禁止抹黑韓國瑜」條款　國民黨開除陳宏昌

麻將事件定調「家庭娛樂」　許淑華批綠營：刻意抓韓語病，實在太過頭！

遭點名為時力負最大責任　黃國昌酸她「可笑」：票會比較多嗎？

「麻將事件」問題在韓國瑜說謊　王定宇：這個人還有什麼可相信？

朱立倫14日赴美溝通：不讓美台關係扭曲為美綠關係

快訊／王定宇傳不滿羅文嘉黨內人事安排　怒辭中常委

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

二度槓上！詹江村踢爆「你媽媽賺紅錢」　黃捷：停止騷擾我家人

單身、婚育租金補貼9/2上路！最高可領5千元...2.4萬人受惠

臉書轟韓國瑜「小三夜店進行式」　楊秋興神隱2天丟10字首度回應

韓國瑜上班日中午才出門　陳思宇：可請教柯文哲「勤政」二字

快訊／中常會通過「禁止抹黑韓國瑜」條款　國民黨開除陳宏昌

麻將事件定調「家庭娛樂」　許淑華批綠營：刻意抓韓語病，實在太過頭！

遭點名為時力負最大責任　黃國昌酸她「可笑」：票會比較多嗎？

「麻將事件」問題在韓國瑜說謊　王定宇：這個人還有什麼可相信？

朱立倫14日赴美溝通：不讓美台關係扭曲為美綠關係

快訊／王定宇傳不滿羅文嘉黨內人事安排　怒辭中常委

陳吉仲報喜：突破國際政治現實 　以「Taiwan」之名加入GFRA

二度槓上！詹江村踢爆「你媽媽賺紅錢」　黃捷：停止騷擾我家人

單身、婚育租金補貼9/2上路！最高可領5千元...2.4萬人受惠

臉書轟韓國瑜「小三夜店進行式」　楊秋興神隱2天丟10字首度回應

相機塞裙底…Coser遭群男逼圍嚇哭「跌坐遮擋撐不住」　網飆：這強暴吧！

超狂老媽養一堆螞蟻！屍體放桌上給家人「瞻仰遺容」：生命暫停了

韓國瑜上班日中午才出門　陳思宇：可請教柯文哲「勤政」二字

WINNER宋旻浩真的很會穿　被封「GD接班人」　

夏聯／澳門首支職業隊　黑熊大量啟用在地人才

私菸案對華航輕輕放下？　關務署否認：先對華膳空廚開罰15萬

政治熱門新聞

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」..

韓國瑜謊言遭戳破林智鴻PO麻將..

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創..

獨／黃國昌棄選區域立委　時力大..

打麻將地點曝光　韓國瑜超淡定摸..

合作柯？郭鬆口回應：以他說的為..

影／照片曝光！韓國瑜「沒打過一..

女韓粉嗆「登報道歉」　王瑞德：..

韓打麻將照片曝　王淺秋：不是賭..

柯文哲揭2020動向：你們都猜..

陸軍2自殺7天3死！國防部下令..

快訊／韓國瑜今下班急找吳敦義密..

韓國瑜度假打麻將　李佳芬證實

更多熱門

相關新聞

「柯郭王三方結盟」　看來是撥雲見日

柯文哲、郭台銘、與王金平「三方結盟」的傳聞一直甚囂塵上，現在終於可以撥雲見日，這三方的幕僚先達成協議，預定在8月14日率先舉行會前會，為「柯郭王結盟」的這齣大戲，先行升溫。

王家俊／韓國瑜要贏大選，不能只有以訟止謗

韓國瑜新竹參拜　11行程一次掌握

金美齡酸：媒體只顧「吃喝玩樂抱女人」

金美齡挺「蔡賴配」：蔡英文後就是賴清德的

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」　韓冰一旁滑手機

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

女星勒斃17歲愛女再上吊亡！留遺書：我不能沒女兒

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

韓網瘋傳：偶運會抓包情侶戀愛！

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

韓國瑜謊言遭戳破林智鴻PO麻將照打臉

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：必敗宿命難逃

子瑜「眉毛被畫壞」網一看崩潰：真的不適合

更多

最夯影音

更多

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面