不是柯說了算！劉宥彤：郭台銘沒求官位　分配權力只會遭選民唾棄

▲劉宥彤受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對台北市長柯文哲指出，鴻海集團創辦人郭台銘有跟他談到未來副手及行政院長位子。郭台銘核心幕僚劉宥彤16日對此表示，從媒體報導中，聽起來像是柯文哲很憂心2020只有菜包、草包可以選，所以提出一些建議，但事情也不是柯文哲說了算，郭台銘日前也說，應該交給所有人民決定。



柯文哲15日受訪時表示，郭台銘有詢問他當副手及行政院長的事情，但他當場回絕。對此，劉宥彤說，她不知道郭、柯兩人之間是否真的有這些對話，也沒有聽過郭董找柯文哲當副手或是行政院長。

她表示，從每天的新聞爭論裡面，一直講誰要當正、誰要當副，這樣分配權力位置，只會容易遭到選民的唾棄，人民的焦慮都是來自於台灣的未來及在中美貿易戰的情勢中，找到什麼樣的方向以及定位。



她指出，選民焦慮都是來自於中華民國的未來，台灣在中美貿易以及現在的國際環境情勢之下，需要找到一個什麼樣的方向跟定位，她認為對郭台銘而言，並沒有求取任何的位置或是名利權位，針對2020大選，到目前為止他並沒有參選的準備，都是外界臆測居多。

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