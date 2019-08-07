李艷秋推藍營組「復仇者聯盟」：韓總統、朱副手、郭閣揆

▲郭台銘、韓國瑜、朱立倫。（合成圖／翻攝直播）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜代表國民黨出征2020總統大選，副手人選與黨內整合備受關注。對此，媒體人李艷秋6日在臉書以「NEVER SAY NEVER」為題表示，「只能有韓無郭，有郭無韓嗎？沒有其他選項？能不能多點想像？」，國民黨滿手王牌，不論鴻海創辦人郭台銘、韓國瑜、前新北市長朱立倫都是強棒，不過，這三位都足以獨當一面卻又都有所欠缺的人，何不捐棄成見，組「復仇者聯盟」？「韓國瑜選總統，朱立倫做副手，郭台銘任行政院長」。

李艷秋表示，總統蔡英文越來越穩，台北市長柯文哲也要一片江山，國民黨須認清，若靠單打獨鬥一定被活剝生吞，現在只有打群架，把所有王牌一次梭哈，才有機會贏得牌局，「韓國瑜，離開政壇18年，市長經驗七個月，要硬說這幾個月內就可以熟悉兩岸國際外交經濟財政，成為國家領導人，確實有點心虛，但他有號召力、感染力，能把生的說成熟的，把複雜的說成簡單的，檯面上的政治人物只剩他和柯P能激起政治粉狂熱追逐。」

▲韓國瑜台北凱道造勢大會。（圖／記者林敬旻攝）

李艷秋指出，「郭台銘，政治素人，企業家偶像，公益達人，民眾對他的管理能力和拼經濟的成果有期待。在政治操作上他是幼稚園，雖然在自己的世界呼風喚雨，但是沒有接地氣，與民眾距離遙遠，現在踏入政界，頭已經洗了一半，如何對他的人生以及他所熱愛的中華民國有所交代？正陷入天人交戰。」

李艷秋提到，「朱立倫，藍營參選人中唯一有完整行政歷練的人，很長一段時間，藍綠都認為他是儲君，但是馬英九執政後，把局勢玩殘了。他在2016年歷經棄選、換柱、參選、吞敗的殘酷歷程，選民已經轉向尋找另一位能帶領藍軍的英雄，這次初選，聽到對他最多到評語是：「其實他最合適，但是可惜...」。

▲郭台銘在國民黨初選期間，力推身障保險社會福利政策。（圖／記者季相儒攝）

李艷秋認為，「這三位都足以獨當一面卻又都有所欠缺的人，在目前快速變化的選局中，能否捐棄成見，放下自我，組成一個『復仇者聯盟』呢？韓國瑜選總統，朱立倫做副手，郭台銘任行政院長。」

李艷秋表示，政府本來就是雙首長制的設計，「韓國瑜是一位有人氣、有溫度的領袖，讓郭台銘擔任國家的CEO，為台灣賺錢，帶領台灣企業衝向國際。朱立倫則可以豐富的中央及地方執政經驗，補足韓郭二人的行政真空。大家訂好約，四年不換。大選時，讓這三人在國旗海中，一起出現在舞台上，帶領著藍營立委候選人大造勢，會不會比各自孤零零的要有FU？」

李艷秋還說，「不可思議是吧？所以我說，現在的藍營，需要多點想像，甚至是瘋狂的想像。難度很高嗎？NEVER SAY NEVER，除非他們口口聲聲要贏回中華民國，是喊假的。」

▲洪秀柱、朱立倫。（圖／記者羅婉庭攝）