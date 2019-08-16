朱立倫訪華府：國民黨堅定親美





▲朱立倫在美國華府強調，國民黨親美立場不變。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者黃巈禾／台北報導

朱立倫2015年11月以國民黨總統候選人身分訪問美國華府，而這一次則是以前國民黨主席身分再度拜訪。他15日在華府受訪時表示，「台灣跟美國關係是我們最重要的對外關係。國民黨的立場一向都是親美的，不管過去到現在跟未來都是如此。」

朱立倫也透過臉書表示，深夜抵達紐約甘迺迪機場，隨即前往華府，已是凌晨三點，隔日開始馬不停蹄6個行程，拜會學界、政界，還有智庫，大家都跟他說「好久不見，歡迎你來。」

朱立倫指出，這幾年國民黨長期以來缺乏在華府的代表，許多議題立場的詮釋失真，很多對話管道被民進黨壟斷，相當可惜，美國官方在內很多朋友，其實樂意聽到國民黨的聲音，「況且自從蔣經國時代，一路以來我們與美國關係是最密切的」。

朱立倫強調，「台灣跟美國關係是我們最重要的對外關係。國民黨的立場一向都是親美的，不管過去到現在跟未來都是如此。」

對於中美貿易戰，朱立倫提到，很多台商受到波及，正焦急找尋替代的生產基地，我們應該積極協助台商回流，保護台商權益，「我也要強調未來，國民黨站穩立場，會堅定民主自由，堅定親美態度」。

朱立倫還說，「經過這次訪問，將拉近國民黨與美國官方、智庫、政界的距離」，「好久不見，歡迎你來」這句問候，溫暖簡單但意義深重，「台美關係再進一步，我們會繼續加油」。